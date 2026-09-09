https://crimea.ria.ru/20260909/v-novom-khersonese-startoval-forum-istoki-1159240208.html

В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки"

В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки" - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки"

В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T20:28

2026-09-09T20:28

2026-09-09T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь – "Осмысление". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в этом году здесь, в месте, с которого началась христианская история Руси, молодежь обсуждает смыслы, определяющие будущее нашей страны, говорят о ее истории, культуре, традиционных ценностях и о том, что россияне должны сохранять, чтобы передавать следующим поколениям."Шестидневная программа форума – это дискуссии, философская лаборатория "Что такое человек?" и практическая "Фабрика смыслов", где участники будут учиться работать с информацией, проверять источники и распознавать подмену смыслов. Итогом станет Кодекс молодого гуманитария", – отметил губернатор.Всего, по словам Развожаева, в этом сезоне будет пять заездов. После первого под названием "Осмысление" пройдут: "Слово" – для журналистов и медиаспециалистов, "Самодисциплина" – для специалистов в сфере спорта, "Милосердие" – для добровольцев и "Наследие" – для историков, археологов и музейных сотрудников.В рамках программы форума его участники представят свои проекты на конкурсе "Росмолодежь. Гранты", чтобы побороться за право получить средства на их реализацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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