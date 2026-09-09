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В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки" - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки"
В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки" - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки"
В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T20:28
2026-09-09T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь – "Осмысление". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в этом году здесь, в месте, с которого началась христианская история Руси, молодежь обсуждает смыслы, определяющие будущее нашей страны, говорят о ее истории, культуре, традиционных ценностях и о том, что россияне должны сохранять, чтобы передавать следующим поколениям."Шестидневная программа форума – это дискуссии, философская лаборатория "Что такое человек?" и практическая "Фабрика смыслов", где участники будут учиться работать с информацией, проверять источники и распознавать подмену смыслов. Итогом станет Кодекс молодого гуманитария", – отметил губернатор.Всего, по словам Развожаева, в этом сезоне будет пять заездов. После первого под названием "Осмысление" пройдут: "Слово" – для журналистов и медиаспециалистов, "Самодисциплина" – для специалистов в сфере спорта, "Милосердие" – для добровольцев и "Наследие" – для историков, археологов и музейных сотрудников.В рамках программы форума его участники представят свои проекты на конкурсе "Росмолодежь. Гранты", чтобы побороться за право получить средства на их реализацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новый херсонес, севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым, молодежный историко-культурный форум "истоки", общество, россия
В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки"

В Севастополе стартовал 5-й сезон молодежного историко-культурного форума "Истоки"

20:28 09.09.2026
 
© Пресс-служба форума "Истоки"Форум "Истоки" в Севастополе
Форум Истоки в Севастополе
© Пресс-служба форума "Истоки"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь – "Осмысление". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе форум проходит уже третий год благодаря поддержке митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В этом году здесь собрались молодые гуманитарии, социологи, философы и активисты общественных организаций", – сообщил Развожаев в своем официальном канале в мессенджере МАКС.
По его словам, в этом году здесь, в месте, с которого началась христианская история Руси, молодежь обсуждает смыслы, определяющие будущее нашей страны, говорят о ее истории, культуре, традиционных ценностях и о том, что россияне должны сохранять, чтобы передавать следующим поколениям.
"Шестидневная программа форума – это дискуссии, философская лаборатория "Что такое человек?" и практическая "Фабрика смыслов", где участники будут учиться работать с информацией, проверять источники и распознавать подмену смыслов. Итогом станет Кодекс молодого гуманитария", – отметил губернатор.
Всего, по словам Развожаева, в этом сезоне будет пять заездов. После первого под названием "Осмысление" пройдут: "Слово" – для журналистов и медиаспециалистов, "Самодисциплина" – для специалистов в сфере спорта, "Милосердие" – для добровольцев и "Наследие" – для историков, археологов и музейных сотрудников.
В рамках программы форума его участники представят свои проекты на конкурсе "Росмолодежь. Гранты", чтобы побороться за право получить средства на их реализацию.
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