https://crimea.ria.ru/20260909/v-mikrorayone-gelendzhika-posle-ataki-vsu-vveden-rezhim-chs-1159237013.html
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС
В микрорайоне Геленджика на отдельных улицах после атаки ВСУ введен режим ЧС. Об этом сообщает глава города Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T18:35
2026-09-09T18:35
2026-09-09T18:35
россия
краснодарский край
новороссийск
алексей богодистов
атаки всу
режим чс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_07f870ad916a58d59c5117d0c1cc4e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В микрорайоне Геленджика на отдельных улицах после атаки ВСУ введен режим ЧС. Об этом сообщает глава города Алексей Богодистов.В среду днем сообщалось, что в Геленджике в результате удара вражеских БПЛА получила повреждения электроподстанция. Зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика.На территории электроподстанции сейчас ведется тушение пожара. Ликвидировать возгорание планируется в ближайшие часы, отметил глава города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260909/v-novorossiyske-posle-ataki-vsu-vveden-rezhim-chs-1159216423.html
россия
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_143:129:1109:853_1920x0_80_0_0_8c3c4df363d1347477c81cccff332e1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, новороссийск, алексей богодистов, атаки всу, режим чс
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен локальный режим ЧС - власти