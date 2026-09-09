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В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС
В микрорайоне Геленджика на отдельных улицах после атаки ВСУ введен режим ЧС. Об этом сообщает глава города Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T18:35
2026-09-09T18:35
россия
краснодарский край
новороссийск
алексей богодистов
атаки всу
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В микрорайоне Геленджика на отдельных улицах после атаки ВСУ введен режим ЧС. Об этом сообщает глава города Алексей Богодистов.В среду днем сообщалось, что в Геленджике в результате удара вражеских БПЛА получила повреждения электроподстанция. Зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика.На территории электроподстанции сейчас ведется тушение пожара. Ликвидировать возгорание планируется в ближайшие часы, отметил глава города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, краснодарский край, новороссийск, алексей богодистов, атаки всу, режим чс
В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС

В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен локальный режим ЧС - власти

18:35 09.09.2026
 
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Аэропорт Геленджик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В микрорайоне Геленджика на отдельных улицах после атаки ВСУ введен режим ЧС. Об этом сообщает глава города Алексей Богодистов.
В среду днем сообщалось, что в Геленджике в результате удара вражеских БПЛА получила повреждения электроподстанция. Зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика.
"На отдельных улицах микрорайона Голубая Бухта вводим локальный режим ЧС. По предварительным данным, в двух домах выбиты окна, также поврежден один автомобиль. Обследование продолжаем", - проинформировал он.
На территории электроподстанции сейчас ведется тушение пожара. Ликвидировать возгорание планируется в ближайшие часы, отметил глава города.
"После этого специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в микрорайонах. По словам энергетиков, ориентировочно к 00.00 часам большая часть абонентов будет запитана", - заключил он.
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РоссияКраснодарский крайНовороссийскАлексей БогодистовАтаки ВСУРежим ЧС
 
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