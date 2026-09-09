В ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников
Восемь человек ранены после атак беспилотников ВСУ на Луганскую народную республику
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в Луганской Народной Республике из-за ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава республики Леонид Пасечник.
"В Кременском и Антрацитовском муниципальных округах БПЛА атаковали легковые автомобили на заправочных станциях, ранены двое водителей. В Славяносербском округе неонацисты ударили по грузовому автомобилю и экскаватору, ранены два работника строительного предприятия. Еще один удар нанесен по "Газели" – пострадал водитель", – рассказал Пасечник.
Кроме того, в Троицком муниципальном округе вражеский беспилотник атаковал территорию цеха по переработке молока. Пострадали три работницы предприятия.
По информации Пасечника, всего за сутки под огнем противника находились13 муниципалитетов. Поврежден транспорт, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.
Всего силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили порядка 60 воздушных целей над территорией республики.
В ночь на среду Новороссийск пережил массированную атаку ВСУ. Погибли один ребенок и трое взрослых. В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада.
6 сентября в городе Свердловск Луганской Народной Республики пострадали трое рабочих из-за удара беспилотником ВСУ по строящемуся мосту.
Также, сообщалось, что в течение недели, с 31 августа по 6 сентября, от обстрелов российских регионов со стороны ВСУ пострадали 312 мирных жителя, 46 из них погибли, в том числе двое детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: