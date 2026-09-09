https://crimea.ria.ru/20260909/v-lnr-vosem-chelovek-raneny-posle-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1159224855.html

В ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников

В ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников

Восемь мирных жителей пострадали в Луганской Народной Республике из-за ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава республики... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T14:14

2026-09-09T14:14

2026-09-09T14:14

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/70/1107757035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fb09899d8279478b515bae74d7e1c36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в Луганской Народной Республике из-за ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава республики Леонид Пасечник.Кроме того, в Троицком муниципальном округе вражеский беспилотник атаковал территорию цеха по переработке молока. Пострадали три работницы предприятия.По информации Пасечника, всего за сутки под огнем противника находились13 муниципалитетов. Поврежден транспорт, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.Всего силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили порядка 60 воздушных целей над территорией республики.В ночь на среду Новороссийск пережил массированную атаку ВСУ. Погибли один ребенок и трое взрослых. В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада.6 сентября в городе Свердловск Луганской Народной Республики пострадали трое рабочих из-за удара беспилотником ВСУ по строящемуся мосту.Также, сообщалось, что в течение недели, с 31 августа по 6 сентября, от обстрелов российских регионов со стороны ВСУ пострадали 312 мирных жителя, 46 из них погибли, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:15-летняя девочка погибла при атаке ВСУ на СевастопольВ Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений РешетиловХрам Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу