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В Крыму в продажу поступило 310 тонн топлива по сниженным ценам - где заправиться
В Крыму в продажу поступило 310 тонн топлива по сниженным ценам - где заправиться - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму в продажу поступило 310 тонн топлива по сниженным ценам - где заправиться
В среду, 9 сентября, в Крыму заправиться бензином по сниженным ценам можно на 94 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T08:13
2026-09-09T08:13
2026-09-09T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В среду, 9 сентября, в Крыму заправиться бензином по сниженным ценам можно на 94 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.С 8 утра бензин марки Аи-92 появится на 43 заправках сети "АТАН", а с 18:00 на АЗС сети "ТЭС" можно будет залить бензин марки Аи-95 и дизель. Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно в 7 часов утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму в продажу поступило 310 тонн топлива по сниженным ценам - где заправиться
В Крыму 9 сентября в продажу поступило 310 тонн топлива по сниженным ценам - власти