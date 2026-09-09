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В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа
В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа
В Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T09:34
2026-09-09T09:34
крым
сергей аксенов
вакцинация
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте вне зависимости от территориального прикрепления к медицинской организации, напомнил глава региона. Кроме того, медработники проводят выездную вакцинацию для трудовых и детских коллективов."Состав применяемых препаратов разработан с учетом прогнозов экспертов относительно штаммов вируса гриппа, которые будут циркулировать в предстоящем эпидемическом сезоне", – подчеркнул он.В Севастополе накануне также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует кампания по вакцинации против гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппаЧто происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, вакцинация, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, общество
В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа

В Крыму началась кампания по вакцинации против гриппа – Аксенов

09:34 09.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.

"В Республике Крым началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. В текущем году планируется привить не менее 63% жителей нашего региона. Это более 1,1 млн человек, в том числе около 288 тысяч детей", – проинформировал Аксенов.

Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте вне зависимости от территориального прикрепления к медицинской организации, напомнил глава региона.
Кроме того, медработники проводят выездную вакцинацию для трудовых и детских коллективов.
"Состав применяемых препаратов разработан с учетом прогнозов экспертов относительно штаммов вируса гриппа, которые будут циркулировать в предстоящем эпидемическом сезоне", – подчеркнул он.
В Севастополе накануне также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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КрымСергей АксеновВакцинацияГриппЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаОбщество
 
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