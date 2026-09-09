https://crimea.ria.ru/20260909/v-krymu-startovala-kampaniya-po-vaktsinatsii-protiv-grippa-1159209945.html

В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа

В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа

В Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T09:34

2026-09-09T09:34

2026-09-09T09:34

крым

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вакцинация

грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте вне зависимости от территориального прикрепления к медицинской организации, напомнил глава региона. Кроме того, медработники проводят выездную вакцинацию для трудовых и детских коллективов."Состав применяемых препаратов разработан с учетом прогнозов экспертов относительно штаммов вируса гриппа, которые будут циркулировать в предстоящем эпидемическом сезоне", – подчеркнул он.В Севастополе накануне также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует кампания по вакцинации против гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппаЧто происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, вакцинация, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, общество