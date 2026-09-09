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В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса

В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса

В Крыму для ряда видов бизнеса до 1 декабря 2027 года продлена отсрочка по уплате арендных платежей за земелю. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T16:22

2026-09-09T16:22

2026-09-09T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму для ряда видов бизнеса до 1 декабря 2027 года продлена отсрочка по уплате арендных платежей за земелю. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.По его словам, ранее была предусмотрена отсрочка за период с 1 июля по 1 ноября 2026 года. Теперь этот период продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года.Отсрочка была предусмотрена в отношении договоров аренды участков, с определенными видами разрешенного использования, напомнил глава республики:- сельскохозяйственное использование;- жилая застройка разной этажности;- хранение автотранспорта;- предпринимательство;- деловое управление;- общественное питание;- гостиничное обслуживание;- стоянка транспортных средств;- отдых, рекреация туристическое обслуживание;- производственная деятельность;- разведка и добыча полезных ископаемых;- легкая пищевая нефтехимическая строительная промышленность;- энергетика и связь;- курортная и санаторная деятельность.Изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, который в ближайшее время будет опубликован, уже готовятся, уточнил глава региона.Власти Крыма ранее разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнесаЗащита турбизнеса: Минкурортов и Госсовет Крыма инициируют новый подxодНа новую меру поддержки в Крыму могут рассчитывать не менее трех тысяч предпринимателей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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