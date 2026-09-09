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В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса
В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса
В Крыму для ряда видов бизнеса до 1 декабря 2027 года продлена отсрочка по уплате арендных платежей за земелю. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T16:22
2026-09-09T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму для ряда видов бизнеса до 1 декабря 2027 года продлена отсрочка по уплате арендных платежей за земелю. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.По его словам, ранее была предусмотрена отсрочка за период с 1 июля по 1 ноября 2026 года. Теперь этот период продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года.Отсрочка была предусмотрена в отношении договоров аренды участков, с определенными видами разрешенного использования, напомнил глава республики:- сельскохозяйственное использование;- жилая застройка разной этажности;- хранение автотранспорта;- предпринимательство;- деловое управление;- общественное питание;- гостиничное обслуживание;- стоянка транспортных средств;- отдых, рекреация туристическое обслуживание;- производственная деятельность;- разведка и добыча полезных ископаемых;- легкая пищевая нефтехимическая строительная промышленность;- энергетика и связь;- курортная и санаторная деятельность.Изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, который в ближайшее время будет опубликован, уже готовятся, уточнил глава региона.Власти Крыма ранее разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнесаЗащита турбизнеса: Минкурортов и Госсовет Крыма инициируют новый подxодНа новую меру поддержки в Крыму могут рассчитывать не менее трех тысяч предпринимателей
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новости крыма, крым, сергей аксенов, господдержка
В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса

В Крыму продлена отсрочка по уплате аренды за землю для ряда видов бизнеса – Аксенов

16:22 09.09.2026
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму для ряда видов бизнеса до 1 декабря 2027 года продлена отсрочка по уплате арендных платежей за земелю. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о дополнительной отсрочке уплаты арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, ранее была предусмотрена отсрочка за период с 1 июля по 1 ноября 2026 года. Теперь этот период продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года.
Отсрочка была предусмотрена в отношении договоров аренды участков, с определенными видами разрешенного использования, напомнил глава республики:
- сельскохозяйственное использование;
- жилая застройка разной этажности;
- хранение автотранспорта;
- предпринимательство;
- деловое управление;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- стоянка транспортных средств;
- отдых, рекреация туристическое обслуживание;
- производственная деятельность;
- разведка и добыча полезных ископаемых;
- легкая пищевая нефтехимическая строительная промышленность;
- энергетика и связь;
- курортная и санаторная деятельность.
Изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, который в ближайшее время будет опубликован, уже готовятся, уточнил глава региона.
Власти Крыма ранее разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.
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Новости КрымаКрымСергей АксеновГосподдержка
 
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