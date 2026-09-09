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В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии
В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии
Врачи Крымского федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА впервые в регионе провели процедуру ультразвукового катетерного тромболизиса (ЭКОС). Об этом РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T22:08
2026-09-09T22:08
2026-09-09T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Врачи Крымского федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА впервые в регионе провели процедуру ультразвукового катетерного тромболизиса (ЭКОС). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Крымские врачи спасли 79-летнюю пациентку, которая жаловалась на одышку – ей поставили диагноз двухсторонняя массивная тромбоэмболия легочной артерии. Операция с применением передовой методики длилась 10 часов. В это время проводился селективный ультразвуковой тромболизис под контролем жизненно важных показателей пациентки в условиях отделения реанимации, рассказали в центре.Как пояснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Nº1 Магомед Ахмадов, который провел данную операцию, ультразвуковой катетерный тромболизис – это современное высокотехнологичное лечение тромбоэмболии легочной артерии, когда наступает внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии.По мнению специалиста, катетерный тромболизис с ультразвуковой поддержкой позволяет снизить дозировку тромболитиков и уменьшить риск геморрагических осложнений.Теперь данный метод будет регулярно применяться в Крымском федеральном научно-клиническом центре ФМБА для оказания помощи пациентам с промежуточно-высоким риском смерти при тромбоэмболии легочной артерии в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, заверили в центре.Ранее сообщалось, что на базе Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создан единственный в регионе кабинет экстракорпоральной гемокоррекции, или как еще говорят врачи, терапевтического афереза. Благодаря этому очищение крови стало доступнее для жителей Крыма. Процедуру используют в комплексе к основному лечению миеломной болезни, рассеянного склероза, семейной гиперхолестеринемии, псориаза, подагры, сепсиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обученииКрымские врачи провели уникальную операцию новорожденномуВ России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
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новости крыма, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым
В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии
Крымские врачи провели уникальную операцию на легочной артерии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Врачи Крымского федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА впервые в регионе провели процедуру ультразвукового катетерного тромболизиса (ЭКОС). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Специалисты Крымского ФНКЦ ФМБА впервые на полуострове провели процедуру ультразвукового катетерного тромболизиса (ЭКОС)", – говорится в сообщении.
Крымские врачи спасли 79-летнюю пациентку, которая жаловалась на одышку – ей поставили диагноз двухсторонняя массивная тромбоэмболия легочной артерии. Операция с применением передовой методики длилась 10 часов. В это время проводился селективный ультразвуковой тромболизис под контролем жизненно важных показателей пациентки в условиях отделения реанимации, рассказали в центре.
Как пояснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Nº1 Магомед Ахмадов, который провел данную операцию, ультразвуковой катетерный тромболизис – это современное высокотехнологичное лечение тромбоэмболии легочной артерии, когда наступает внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии.
"Обычно такую патологию лечат системным тромболизисом – в организм вводят препараты, которые растворяют тромб. ЭКОС – это малоинвазивный сосудистый метод, который позволяет воздействовать направленно за счет ультразвуковой энергии и фармакологического тромболитического препарата непосредственно на тромбы", – цитирует пресс-служба слова Ахмадова.
По мнению специалиста, катетерный тромболизис с ультразвуковой поддержкой позволяет снизить дозировку тромболитиков и уменьшить риск геморрагических осложнений.
Теперь данный метод будет регулярно применяться в Крымском федеральном научно-клиническом центре ФМБА для оказания помощи пациентам с промежуточно-высоким риском смерти при тромбоэмболии легочной артерии в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, заверили в центре.
Ранее сообщалось
, что на базе Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создан единственный в регионе кабинет экстракорпоральной гемокоррекции, или как еще говорят врачи, терапевтического афереза. Благодаря этому очищение крови стало доступнее для жителей Крыма. Процедуру используют в комплексе к основному лечению миеломной болезни, рассеянного склероза, семейной гиперхолестеринемии, псориаза, подагры, сепсиса.
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