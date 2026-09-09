https://crimea.ria.ru/20260909/v-krymu-poveli-unikalnuyu-operatsiyu-na-legochnoy-arterii-1159222972.html

В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии

В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии

Врачи Крымского федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА впервые в регионе провели процедуру ультразвукового катетерного тромболизиса (ЭКОС). Об этом РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T22:08

2026-09-09T22:08

2026-09-09T22:08

новости крыма

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159223133_0:132:710:531_1920x0_80_0_0_14a777fcbb9585c147f72a00206d674e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Врачи Крымского федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА впервые в регионе провели процедуру ультразвукового катетерного тромболизиса (ЭКОС). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Крымские врачи спасли 79-летнюю пациентку, которая жаловалась на одышку – ей поставили диагноз двухсторонняя массивная тромбоэмболия легочной артерии. Операция с применением передовой методики длилась 10 часов. В это время проводился селективный ультразвуковой тромболизис под контролем жизненно важных показателей пациентки в условиях отделения реанимации, рассказали в центре.Как пояснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Nº1 Магомед Ахмадов, который провел данную операцию, ультразвуковой катетерный тромболизис – это современное высокотехнологичное лечение тромбоэмболии легочной артерии, когда наступает внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии.По мнению специалиста, катетерный тромболизис с ультразвуковой поддержкой позволяет снизить дозировку тромболитиков и уменьшить риск геморрагических осложнений.Теперь данный метод будет регулярно применяться в Крымском федеральном научно-клиническом центре ФМБА для оказания помощи пациентам с промежуточно-высоким риском смерти при тромбоэмболии легочной артерии в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, заверили в центре.Ранее сообщалось, что на базе Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создан единственный в регионе кабинет экстракорпоральной гемокоррекции, или как еще говорят врачи, терапевтического афереза. Благодаря этому очищение крови стало доступнее для жителей Крыма. Процедуру используют в комплексе к основному лечению миеломной болезни, рассеянного склероза, семейной гиперхолестеринемии, псориаза, подагры, сепсиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обученииКрымские врачи провели уникальную операцию новорожденномуВ России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым