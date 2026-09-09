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В Крыму отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Крыму отбой ракетной опасности
В Крыму отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму отбой ракетной опасности
В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T18:06
2026-09-09T18:06
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ракетная опасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, ракетная опасность, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, новости, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму отбой ракетной опасности

В Крыму объявили отбой ракетной опасности

18:06 09.09.2026
 
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Облака на небе - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СимферопольРакетная опасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовостиНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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