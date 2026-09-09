https://crimea.ria.ru/20260909/v-krymu-otboy-raketnoy-opasnosti-1158934482.html

В Крыму отбой ракетной опасности

В Крыму отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Крыму отбой ракетной опасности

В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T18:06

2026-09-09T18:06

2026-09-09T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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