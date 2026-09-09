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В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T17:42
2026-09-09T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, новости крыма, ракетная опасность, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму объявлена ракетная опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность

17:42 09.09.2026 (обновлено: 17:45 09.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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