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В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в оперштабе Крыма. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T13:52
2026-09-09T13:52
2026-09-09T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в оперштабе Крыма.Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Крым изготовлено больше 60 тысяч избирательных бюллетеней, добавили в оперштабе.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в ГосдумуСбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом – ЦИКБолее 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением
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РИА Новости Крым
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В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
В Крыму для голосования на выборах депутатов Госдумы готовы почти 3 миллиона бюллетеней