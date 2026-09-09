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В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в оперштабе Крыма. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T13:52

2026-09-09T13:52

2026-09-09T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в оперштабе Крыма.Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Крым изготовлено больше 60 тысяч избирательных бюллетеней, добавили в оперштабе.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в ГосдумуСбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом – ЦИКБолее 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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