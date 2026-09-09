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В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в оперштабе Крыма. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T13:52
2026-09-09T13:52
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бюллетень для голосования на выборах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в оперштабе Крыма.Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Крым изготовлено больше 60 тысяч избирательных бюллетеней, добавили в оперштабе.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в ГосдумуСбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом – ЦИКБолее 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, государственная дума рф, выборы, бюллетень для голосования на выборах
В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

В Крыму для голосования на выборах депутатов Госдумы готовы почти 3 миллиона бюллетеней

13:52 09.09.2026
 
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в оперштабе Крыма.
"В Симферополе передали бюллетени для предстоящего голосования на выборах. Всего для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено почти 3 миллиона бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным избирательным округам", – говорится в сообщении.
Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Крым изготовлено больше 60 тысяч избирательных бюллетеней, добавили в оперштабе.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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Новости КрымаКрымГосударственная Дума РФВыборыБюллетень для голосования на выборах
 
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