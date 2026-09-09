https://crimea.ria.ru/20260909/v-kompanii-krymmedstrakh-rasskazali-kak-studentu-oformit-polis-oms-1159099881.html

В компании "Крыммедстрах" рассказали, как студенту оформить полис ОМС

В компании "Крыммедстрах" рассказали, как студенту оформить полис ОМС - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В компании "Крыммедстрах" рассказали, как студенту оформить полис ОМС

Страховая медицинская компания "Крыммедстрах" подготовила инструкцию о том, как студенту оформить полис, пользоваться его возможностями и защитить свои права... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T10:00

2026-09-09T10:00

2026-09-09T10:00

крыммедстрах

омс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Страховая медицинская компания "Крыммедстрах" подготовила инструкцию о том, как студенту оформить полис, пользоваться его возможностями и защитить свои права при получении медицинской помощи.В компании отмечают, что полис стоит оформить или переоформить сразу после переезда: он открывает доступ к бесплатной медицинской помощи и позволяет прикрепиться к поликлинике. С ним студент сможет проходить профилактические осмотры, получать справки для допуска к занятиям физкультурой и многое другое. Подробнее узнать, какие обследования можно пройти по ОМС и как это сделать, можно у представителей "Крыммедстрах" по горячей линии 8‑800‑100‑77‑03 (круглосуточно, звонок бесплатный).Сейчас полис ОМС – цифровой, и оформить его несложно. Есть два удобных способа:- В офисе страховой компании "Крыммедстрах". Для этого нужно взять с собой паспорт и СНИЛС (для студентов старше 18 лет);- Также это доступно через портал "Госуслуги" (0+). Нужна подтвержденная учетная запись. Если еще нет 18 лет, подойдет подтвержденная учетная запись родителей.С полным перечнем документов для получения полиса обязательного медицинского страхования в зависимости от ситуации можно ознакомиться по ссылке.Иностранные студенты имеют право получить полис ОМС при наличии разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), а также документа, удостоверяющего личность.Если у застрахованного уже есть полис ОМС, но он заменил паспорт (например, из-за утери паспорта, изменения ФИО или по достижении возраста 20 лет), номер телефона или адрес электронной почты, обязательно нужно сообщить об этом в страховую компанию. Актуальные контакты нужны, чтобы страховая компания при необходимости смогла вовремя связаться с клиентом.ООО "СМК "Крыммедстрах" (лиц. ОС "4325-01" от 27.07.2026г. выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза страховщиков, рег. №160). Адреса: г. Симферополь, ул. Екатерининская, зд.29, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 17, телефон "горячей линии": 8-800-100-77-03, сайт: www.oms-crimea.ru.Реклама ООО "СМК "Крыммедстрах", erid: F7NfYUJCUneVeSPf8xa6

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крыммедстрах, омс