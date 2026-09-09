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В Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России

В Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России

Запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T21:09

2026-09-09T21:09

2026-09-09T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки. Такой вывод содержит доклад Европейской счетной палаты, опубликованный в среду, 9 сентября.Член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс, который отвечал за подготовку доклада независимого внешнего аудитора ЕС, отмечает, что спустя 4 года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро.По данным аудиторов, из средств ЕС в размере примерно 300 миллиардов евро доступных для финансирования отказа от российских нефти, газа и угля, страны сообщества выделили на соответствующие проекты менее 1/5.Самыми скромными, согласно приведенным данным, оказались результаты в сфере возобновляемой энергетики.По оценкам аудиторов, дополнительные мощности солнечной и ветровой генерации, созданные благодаря проекту REPowerEU, несущественны по сравнению с поставленной целью увеличить их на 103 ГВт к 2030 году.Доклад опубликован на фоне нового роста цен на газ в Европе и трудностей с заполнением хранилищ перед зимой.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.По данным ЕК, доля российского газа в импорте Еврсоюза снизилась с 45% до начала конфликта на Украине до 12%. ЕС планирует с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, а к концу года полностью отказаться от него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителейНе ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовозТретья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европа, россия, газ, газоснабжение, энергетика, европейский союз (ес)