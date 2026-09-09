https://crimea.ria.ru/20260909/v-bolshoy-yalte-gromko---vlasti-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1159225873.html

В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие

В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие

В среду в поселке Олива под Ялтой проходят военные учения, поэтому будет громко. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T14:33

2026-09-09T14:33

2026-09-09T14:33

крым

новости крыма

большая ялта

учения

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125144115_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_a6f7f3454c510fb5e210cb14cc05b315.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В среду в поселке Олива под Ялтой проходят военные учения, поэтому будет громко. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя