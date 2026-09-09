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В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие
В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие
В среду в поселке Олива под Ялтой проходят военные учения, поэтому будет громко. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T14:33
2026-09-09T14:33
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большая ялта
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В среду в поселке Олива под Ялтой проходят военные учения, поэтому будет громко. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие

Громкие звуки в районе поселка Олива под Ялтой связаны с военными учениями

14:33 09.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В среду в поселке Олива под Ялтой проходят военные учения, поэтому будет громко. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.
"В районе поселка Олива может быть громко с 14:20 до вечера. Будут проводиться учения. Просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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КрымНовости КрымаБольшая ЯлтаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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