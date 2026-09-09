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Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день
Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день
Увольнение гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Террористические атаки ВСУ на Кубань. Продвижение армии России в зоне спецоперации и групповые удары по РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T22:55
2026-09-09T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Увольнение гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Террористические атаки ВСУ на Кубань. Продвижение армии России в зоне спецоперации и групповые удары по Украине. Новые заявления Кремля по теме украинского урегулирования. Старт кампании по вакцинации от гриппа в Крыму и отсрочка по аренде земли для крымского бизнеса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Увольнение гендиректора "Крымэнерго"В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. "Крымэнерго" оказалась единственной региональной ресурсоснабжающей организацией, взимавшей плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участке строительства. Также на предприятии брали оплату за целый ряд услуг, которые по факту являются обычными административными действиями должностных лиц. В республиканскую прокуратуру направлены документы для проверки всей работы компании. Навести порядок на предприятии предстоит министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину.Атаки ВСУ на Кубань и другие регионы РФВ Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Глава города Андрей Кравченко сообщал о попадании обломков вражеских дронов по территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. Около 500 квартир и 69 частных домов пострадали при массированной атаке. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим.В Геленджике удару ВСУ подверглась электростанция. В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, известно об одном пострадавшем.В Севастополе после серии атак украинских беспилотников повреждены многоэтажки и частные дома, вспыхнул пожар в лесу.Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и административному зданию.Восемь мирных жителей ранены в Луганской Народной Республике.Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе – обломки дрона подожгли топливный объект.Успехи армии РоссииВооруженные Силы России взяли под контроль населенный пункт Озерное в Харьковской области и уничтожили за сутки еще 1395 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров. В ходе групповых ударов по Украине поражены объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические центры, в том числе автомобильный пункт пропуска "Староказачье", через который на Украину доставляли военные грузы. ВСУ в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты, констатировали украинские СМИ.Украинское урегулированиеОформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, для скорейшего урегулирования конфликта на Украине США должны прекратить любую помощь Киеву.Старт вакцинации в КрымуВ Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, планируется привить не менее 63% жителей региона. Это более 1,1 миллиона человек, в том числе около 288 тысяч детей. Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте вне зависимости от территориального прикрепления к медицинской организации. По данным Межрегионального управлении Роспотребнадзора, за неделю в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 2712 человека.Отсрочка по земельной арендеВ Крыму для ряда видов бизнеса продлена отсрочка по уплате платежей за аренду земельных участков, находящихся в собственности республики. Ранее была предусмотрена отсрочка за период с 1 июля по 1 ноября 2026 года. Теперь этот период продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года. Отсрочка предусмотрена в отношении договоров аренды участков, с определенными видами разрешенного использования, которые перечислил глава региона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20260909/ssha-vyzhigayut-zemlyu-vokrug-zachem-zelenskiy-prosit-vstrechi-s-putinym-1159188768.html
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https://crimea.ria.ru/20260909/troe-krymchan-peredavali-voennoy-razvedke-ukrainy-dannye-o-neftebazakh-1159210636.html
https://crimea.ria.ru/20260909/v-krymu-gotovy-pochti-3-milliona-byulleteney-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-gosdumu-1159223492.html
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Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день

Атаки ВСУ на Кубань и увольнение генерального директора "Крымэнерго" – главное за день

22:55 09.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Увольнение гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Террористические атаки ВСУ на Кубань. Продвижение армии России в зоне спецоперации и групповые удары по Украине. Новые заявления Кремля по теме украинского урегулирования. Старт кампании по вакцинации от гриппа в Крыму и отсрочка по аренде земли для крымского бизнеса.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Увольнение гендиректора "Крымэнерго"

В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. "Крымэнерго" оказалась единственной региональной ресурсоснабжающей организацией, взимавшей плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участке строительства. Также на предприятии брали оплату за целый ряд услуг, которые по факту являются обычными административными действиями должностных лиц. В республиканскую прокуратуру направлены документы для проверки всей работы компании. Навести порядок на предприятии предстоит министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину.
Панорама Оборона Севастополя после пожара из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
18:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять лет

Атаки ВСУ на Кубань и другие регионы РФ

В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Глава города Андрей Кравченко сообщал о попадании обломков вражеских дронов по территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. Около 500 квартир и 69 частных домов пострадали при массированной атаке. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим.
В Геленджике удару ВСУ подверглась электростанция. В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, известно об одном пострадавшем.
В Севастополе после серии атак украинских беспилотников повреждены многоэтажки и частные дома, вспыхнул пожар в лесу.
Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и административному зданию.
Восемь мирных жителей ранены в Луганской Народной Республике.
Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе – обломки дрона подожгли топливный объект.
Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
06:03
США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным

Успехи армии России

Вооруженные Силы России взяли под контроль населенный пункт Озерное в Харьковской области и уничтожили за сутки еще 1395 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров. В ходе групповых ударов по Украине поражены объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические центры, в том числе автомобильный пункт пропуска "Староказачье", через который на Украину доставляли военные грузы. ВСУ в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты, констатировали украинские СМИ.
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
09:47
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах

Украинское урегулирование

Оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, для скорейшего урегулирования конфликта на Украине США должны прекратить любую помощь Киеву.
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
09:47
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах

Старт вакцинации в Крыму

В Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, планируется привить не менее 63% жителей региона. Это более 1,1 миллиона человек, в том числе около 288 тысяч детей. Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте вне зависимости от территориального прикрепления к медицинской организации. По данным Межрегионального управлении Роспотребнадзора, за неделю в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 2712 человека.
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
13:52
В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Отсрочка по земельной аренде

В Крыму для ряда видов бизнеса продлена отсрочка по уплате платежей за аренду земельных участков, находящихся в собственности республики. Ранее была предусмотрена отсрочка за период с 1 июля по 1 ноября 2026 года. Теперь этот период продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года. Отсрочка предусмотрена в отношении договоров аренды участков, с определенными видами разрешенного использования, которые перечислил глава региона Сергей Аксенов.
В Москве разрабатывают брендинг курорта Золотые пески России
17:52
Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"
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Заголовок открываемого материала
22:55Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день
22:43"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО
22:30Безэкипажные катера ВСУ атаковали Сочи – на набережной пожар
22:21В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:08В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии
22:00В Севастополе снова прозвучала сирена: объявлена воздушная тревога
21:54Трамп рассказал о разговоре с Путиным
21:44Паралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
21:28Сколько яблок соберут в садах Севастополя
21:09В Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России
20:50Новости Новороссийска: около 500 квартир и 69 домов пострадали из-за атаки ВСУ
20:32За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ
20:28В Новом Херсонесе стартовал форум "Истоки"
20:11Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ
19:56В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья
19:42ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве
19:28Улицы Симферополя хранят память о Крымской войне
19:10Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров
18:52Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять лет
18:35В микрорайоне Геленджика после атаки ВСУ введен режим ЧС
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