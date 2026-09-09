https://crimea.ria.ru/20260909/uvolnenie-direktora-krymenergo-i-ataki-vsu-na-kuban-glavnoe-za-den-1159234247.html

Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день

Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Увольнение директора "Крымэнерго" и атаки ВСУ на Кубань: главное за день

Увольнение гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Террористические атаки ВСУ на Кубань. Продвижение армии России в зоне спецоперации и групповые удары по РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T22:55

2026-09-09T22:55

2026-09-09T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Увольнение гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Террористические атаки ВСУ на Кубань. Продвижение армии России в зоне спецоперации и групповые удары по Украине. Новые заявления Кремля по теме украинского урегулирования. Старт кампании по вакцинации от гриппа в Крыму и отсрочка по аренде земли для крымского бизнеса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Увольнение гендиректора "Крымэнерго"В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. "Крымэнерго" оказалась единственной региональной ресурсоснабжающей организацией, взимавшей плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участке строительства. Также на предприятии брали оплату за целый ряд услуг, которые по факту являются обычными административными действиями должностных лиц. В республиканскую прокуратуру направлены документы для проверки всей работы компании. Навести порядок на предприятии предстоит министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину.Атаки ВСУ на Кубань и другие регионы РФВ Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Глава города Андрей Кравченко сообщал о попадании обломков вражеских дронов по территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. Около 500 квартир и 69 частных домов пострадали при массированной атаке. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим.В Геленджике удару ВСУ подверглась электростанция. В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, известно об одном пострадавшем.В Севастополе после серии атак украинских беспилотников повреждены многоэтажки и частные дома, вспыхнул пожар в лесу.Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и административному зданию.Восемь мирных жителей ранены в Луганской Народной Республике.Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе – обломки дрона подожгли топливный объект.Успехи армии РоссииВооруженные Силы России взяли под контроль населенный пункт Озерное в Харьковской области и уничтожили за сутки еще 1395 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров. В ходе групповых ударов по Украине поражены объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические центры, в том числе автомобильный пункт пропуска "Староказачье", через который на Украину доставляли военные грузы. ВСУ в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты, констатировали украинские СМИ.Украинское урегулированиеОформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, для скорейшего урегулирования конфликта на Украине США должны прекратить любую помощь Киеву.Старт вакцинации в КрымуВ Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, планируется привить не менее 63% жителей региона. Это более 1,1 миллиона человек, в том числе около 288 тысяч детей. Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте вне зависимости от территориального прикрепления к медицинской организации. По данным Межрегионального управлении Роспотребнадзора, за неделю в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 2712 человека.Отсрочка по земельной арендеВ Крыму для ряда видов бизнеса продлена отсрочка по уплате платежей за аренду земельных участков, находящихся в собственности республики. Ранее была предусмотрена отсрочка за период с 1 июля по 1 ноября 2026 года. Теперь этот период продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года. Отсрочка предусмотрена в отношении договоров аренды участков, с определенными видами разрешенного использования, которые перечислил глава региона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260909/troe-krymchan-peredavali-voennoy-razvedke-ukrainy-dannye-o-neftebazakh-1159210636.html

https://crimea.ria.ru/20260909/troe-krymchan-peredavali-voennoy-razvedke-ukrainy-dannye-o-neftebazakh-1159210636.html

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