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Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"

Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России" - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T17:52

2026-09-09T17:52

2026-09-09T17:52

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ремонт и строительство дорог в крыму

нацпроекты в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, вторым этапом проекта предусмотрено строительство четырехполосной дороги. Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит не только обеспечить транспортную доступность курорта, но и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития.Также к этому времени определен подрядчик на строительство газопровода. Завершить работы планируется весной 2029 года.Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летЧем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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