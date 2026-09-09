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Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России" - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"
Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России" - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T17:52
2026-09-09T17:52
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новости крыма
"золотые пески россии"
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, вторым этапом проекта предусмотрено строительство четырехполосной дороги. Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит не только обеспечить транспортную доступность курорта, но и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития.Также к этому времени определен подрядчик на строительство газопровода. Завершить работы планируется весной 2029 года.Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летЧем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, "золотые пески россии", сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, нацпроекты в россии
Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"

Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры проекта "Золотые пески России"

17:52 09.09.2026
 
В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
В Москве разрабатывают брендинг курорта Золотые пески России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На этой неделе получил положительное заключение государственной экспертизы проект второго этапа дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России". Он будет построен на западном побережье Крыма между городами Евпатория и Саки", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, вторым этапом проекта предусмотрено строительство четырехполосной дороги. Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит не только обеспечить транспортную доступность курорта, но и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития.
"В рамках первого этапа запланировано строительство двухполосной дороги-дублера протяженностью более 10 км. Уже заключены государственные контракты на строительно-монтажные работы. Они должны быть завершены в 2027 году", – продолжил глава региона.
Также к этому времени определен подрядчик на строительство газопровода. Завершить работы планируется весной 2029 года.
Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей.
Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
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