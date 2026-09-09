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Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк
Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк
Информация об утечке хлора и эвакуации жителей Красноармейского района Краснодарского края является информационным вбросом, фейком. Критическая инфраструктура и РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T16:57
2026-09-09T16:57
краснодарский край
кубань
новости
химическое оружие
эвакуация
происшествия
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Информация об утечке хлора и эвакуации жителей Красноармейского района Краснодарского края является информационным вбросом, фейком. Критическая инфраструктура и предприятия муниципалитета работают в штатном режиме. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В администрации Красноармейского района опровергли данную информацию. Местные власти заверили, что критическая инфраструктура и предприятия муниципалитета работают штатно. Для эвакуации населения поводов нет."О всех выявленных случаях превышения содержания вредных веществ в воздухе Роспотребнадзор сообщает в оперативный штаб муниципалитета, где такую угрозу фиксирует. Кроме того, из перечисленных населенных пунктов, откуда якобы проводили эвакуацию населения, в Красноармейском районе расположены лишь станица Полтавская", – пояснили в оперштабе, указав на то, что подобные "несостыковки" говорят о незнании автора фейк географии Краснодарского края. И информация – откровенный вброс, который нацелен на то, чтобы вызвать панику.Власти призвали жителей Кубани доверять исключительно официальной информации.Ранее также сообщалось, что информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной готовностью, является недостоверной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиковСимоньян разоблачила фейк украинских СМИВ Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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краснодарский край, кубань, новости, химическое оружие, эвакуация, происшествия, фейк
Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк

Утечка хлора и эвакуация на Кубани в Красноармейском районе – фейк

16:57 09.09.2026
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Информация об утечке хлора и эвакуации жителей Красноармейского района Краснодарского края является информационным вбросом, фейком. Критическая инфраструктура и предприятия муниципалитета работают в штатном режиме. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"В социальных сетях распространяют сообщение об утечки хлора на территории Красноармейского района и эвакуации жителей. Химическое вещество якобы находилось в автомобиле, обнаруженном в лесополосе. Это – фейк!" – говорится в сообщении.
В администрации Красноармейского района опровергли данную информацию. Местные власти заверили, что критическая инфраструктура и предприятия муниципалитета работают штатно. Для эвакуации населения поводов нет.
"О всех выявленных случаях превышения содержания вредных веществ в воздухе Роспотребнадзор сообщает в оперативный штаб муниципалитета, где такую угрозу фиксирует. Кроме того, из перечисленных населенных пунктов, откуда якобы проводили эвакуацию населения, в Красноармейском районе расположены лишь станица Полтавская", – пояснили в оперштабе, указав на то, что подобные "несостыковки" говорят о незнании автора фейк географии Краснодарского края. И информация – откровенный вброс, который нацелен на то, чтобы вызвать панику.
Власти призвали жителей Кубани доверять исключительно официальной информации.
Ранее также сообщалось, что информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной готовностью, является недостоверной.
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Краснодарский крайКубаньНовостиХимическое оружиеЭвакуацияПроисшествияФейк
 
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