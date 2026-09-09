https://crimea.ria.ru/20260909/utechka-khlora-i-evakuatsiya-na-kubani-oprovergli-novyy-feyk-1159232074.html

Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк

Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк

Информация об утечке хлора и эвакуации жителей Красноармейского района Краснодарского края является информационным вбросом, фейком. Критическая инфраструктура и РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T16:57

2026-09-09T16:57

2026-09-09T16:57

краснодарский край

кубань

новости

химическое оружие

эвакуация

происшествия

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Информация об утечке хлора и эвакуации жителей Красноармейского района Краснодарского края является информационным вбросом, фейком. Критическая инфраструктура и предприятия муниципалитета работают в штатном режиме. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В администрации Красноармейского района опровергли данную информацию. Местные власти заверили, что критическая инфраструктура и предприятия муниципалитета работают штатно. Для эвакуации населения поводов нет."О всех выявленных случаях превышения содержания вредных веществ в воздухе Роспотребнадзор сообщает в оперативный штаб муниципалитета, где такую угрозу фиксирует. Кроме того, из перечисленных населенных пунктов, откуда якобы проводили эвакуацию населения, в Красноармейском районе расположены лишь станица Полтавская", – пояснили в оперштабе, указав на то, что подобные "несостыковки" говорят о незнании автора фейк географии Краснодарского края. И информация – откровенный вброс, который нацелен на то, чтобы вызвать панику.Власти призвали жителей Кубани доверять исключительно официальной информации.Ранее также сообщалось, что информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной готовностью, является недостоверной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиковСимоньян разоблачила фейк украинских СМИВ Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, новости, химическое оружие, эвакуация, происшествия, фейк