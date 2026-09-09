https://crimea.ria.ru/20260909/ulitsy-simferopolya-khranyat-pamyat-o-krymskoy-voyne-1159178849.html

Улицы Симферополя хранят память о Крымской войне

Улицы Симферополя хранят память о Крымской войне - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Улицы Симферополя хранят память о Крымской войне

Мемориальное кладбище, таблички на зданиях бывших госпиталей, а также названия улиц в честь выдающихся личностей периода Крымской войны 1853-56 годов... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T19:28

2026-09-09T19:28

2026-09-09T19:28

история

симферополь

крым

память

крымская война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Мемориальное кладбище, таблички на зданиях бывших госпиталей, а также названия улиц в честь выдающихся личностей периода Крымской войны 1853-56 годов увековечили героический пласт памяти истории Отечества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя Комиссии по вопросам развития курортов, туризма и экологии Общественной палаты Крыма, гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.Восстанавливать кладбище, по данным гостя эфира, стали в начале 2000-х годов. В восстановлении, по словам Коваленко, участвовали многие меценаты, известные люди Симферополя. По всему городу можно встретить таблички на зданиях, где в годы той войны были расположены госпитали."Их было 72 здания. Сейчас, насколько я знаю, установлено около десятка табличек на основных из них. Они в центре города присутствуют, там здание бывшей гимназии, женской, мужской, здание главного госпиталя на нынешней улице Студенческой. И в названиях улиц города тоже отображение это есть", – отметил гость эфира.По его данным, после 2014 года, когда начали появляться новые районы, в Симферополе еще активнее стали появляться названия, связанные с Крымской войной. "В районе Петровских высоток, над Петровской балкой, там сейчас новые улицы, улицы Героев Крымской войны, Героев Крымского ополчения и 51 Литовского полка", – обратил внимание крымский гид.Иван Коваленко также дополнил, что немало в столице Крыма и улиц, названных именами выдающихся личностей, таких как Пирогов, Боткин, Лев Толстой и Менделеев.История Крымской войны, как и история Великой Отечественной, буквально вписана в каждую минуту разговора и каждый шаг экскурсионных групп, совершающих прогулки по Симферополю, подтверждает специалист."Когда мы идем по нашему симферопольскому центру, а современный центр – улица Пушкина, Екатерининская, Горького, Гоголя, – он и тогда был центром, где располагались основные госпитали, где жил тот же Пирогов. Известно, что Пирогов, Боткин жили в гостинице "Золотой якорь" – сейчас это сквер двухсотлетия Симферополя в районе площади Советской. Мы знаем, что Менделеев жил в это время в здании мужской гимназии. Это улица Екатерининская, гимназия имени Курчатова. Мы знаем и видим, мемориальные доски на тех местах, где располагались госпиталя", – обозначил собеседник.По мнению гостя студии, все эти данные необходимо сохранять и передавать подрастающему поколению, чтобы достойно чтить память героев и простых людей, отстаивавших русское государство в Крыму в годы войны 1853-65 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Флагман патриотического туризма: есть ли у Крыма перспективыПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуКак керченские студенты "погружаются" в историю родного города-героя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, симферополь, крым, память, крымская война