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Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
Сирены снова слышны в Севастополе - в регионе второй раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T12:16
2026-09-09T12:19
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Сирены снова слышны в Севастополе - в регионе второй раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В первый раз опасность атаки объявляли в 10:16. В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога

В Севастополе снова звучат сирены воздушной тревоги

12:16 09.09.2026 (обновлено: 12:19 09.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Сирены снова слышны в Севастополе - в регионе второй раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
В первый раз опасность атаки объявляли в 10:16.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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