Рейтинг@Mail.ru
Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/ugroza-minovala-v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1159221690.html
Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе снята угроза атаки с воздуха - сирены выключили и людям разрешили покидать безопасные места. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T12:41
2026-09-09T12:41
севастополь
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b55980fcedb14d507ceace08cbc94d63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза атаки с воздуха - сирены выключили и людям разрешили покидать безопасные места. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В период действия воздушной тревоги морской транспорт в городе останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_9c6b77e9a628ad5ae2b742ee64046b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - угроза миновала

12:41 09.09.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза атаки с воздуха - сирены выключили и людям разрешили покидать безопасные места. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем канале на платформе МАКС.
В период действия воздушной тревоги морской транспорт в городе останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.
Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
13:39Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
13:33Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
13:25Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
13:09ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
12:52Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя
12:41Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
12:39Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
12:25"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
12:16Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
12:12Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
11:58ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
11:54Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
11:47В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
11:32Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
11:09"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
10:57"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:50Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
10:27Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Лента новостейМолния