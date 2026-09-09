https://crimea.ria.ru/20260909/udary-po-ukraine-segodnya-vzryvy-progremeli-v-trekh-oblastyakh-1159209409.html

Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областях

Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областях - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областях

Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября. Об последствиях сообщают украинские экстренные службы в... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T09:14

2026-09-09T09:14

2026-09-09T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября. Об последствиях сообщают украинские экстренные службы в Telegram-канале.По данным пожарных, пожары вспыхнули и в самом Киеве. А в Белой Церкви загорелось предприятие по производству продуктов питания.Также ночью взрывы раздавались в Одессе и Николаеве. Сообщения о взрывах и пожарах поступают все утро.В ночь на 8 сентября серия мощных взрывов прогремела в разных районах Киева. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Президент России Владимир Путин 5 сентября дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток в связи с подготовкой контактов с американцами в украинской столице. Как сообщил президент, Вооруженные силы не атаковали Киев с полуночи 5 сентября.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине - что пораженоВзрыв произошел в главном здании СБУ в КиевеСклады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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