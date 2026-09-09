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Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады

Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады

Вооруженные силы России в ночь на среду в ходе групповых ударов по Украине поразили объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T09:42

2026-09-09T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на среду в ходе групповых ударов по Украине поразили объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В городе Киеве поражен: склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним. В городе Николаеве и Николаевской области: грузовой терминал "Ника терра", используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ (уничтожено три резервуара с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, и три хранилища с грузом военного назначения), а также цех по производству и склад хранения БПЛА, расположенные на территории терминала.Также нанесены удары по: логистическому центру "Метро" и еще четырем центрам, используемым для хранения военных грузов и имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ, складскому терминалу компании "Диметра", используемому для хранения имущества ВСУ, складскому терминалу Жовтневое, используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ (уничтожено шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами и пять хранилищ с грузом военного назначения), электроподстанции "Трихаты", обеспечивающая функционирование порта "Николаев".Кроме того, разбиты объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для доставки военных грузов на территорию Украины.Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября, сообщали ранее украинские экстренные службы.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине – что пораженоЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по УкраинеХранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, новости