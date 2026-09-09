Рейтинг@Mail.ru
Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/udary-po-kievu-i-gorodam-ukrainy-razbity-terminal-rezervuary-s-toplivom-i-sklady-1159210510.html
Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады
Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады
Вооруженные силы России в ночь на среду в ходе групповых ударов по Украине поразили объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T09:42
2026-09-09T09:56
украина
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на среду в ходе групповых ударов по Украине поразили объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В городе Киеве поражен: склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним. В городе Николаеве и Николаевской области: грузовой терминал "Ника терра", используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ (уничтожено три резервуара с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, и три хранилища с грузом военного назначения), а также цех по производству и склад хранения БПЛА, расположенные на территории терминала.Также нанесены удары по: логистическому центру "Метро" и еще четырем центрам, используемым для хранения военных грузов и имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ, складскому терминалу компании "Диметра", используемому для хранения имущества ВСУ, складскому терминалу Жовтневое, используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ (уничтожено шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами и пять хранилищ с грузом военного назначения), электроподстанции "Трихаты", обеспечивающая функционирование порта "Николаев".Кроме того, разбиты объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для доставки военных грузов на территорию Украины.Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября, сообщали ранее украинские экстренные службы.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине – что пораженоЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по УкраинеХранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad4938ab6c8e96f22635dcfcc2a77b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, новости
Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады

Мощными ударами по Киеву и Украине разбиты грузовой терминал, резервуары с ГСМ и склады

09:42 09.09.2026 (обновлено: 09:56 09.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на среду в ходе групповых ударов по Украине поразили объекты военной промышленности, морские порты и суда, а также логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В городе Киеве поражен: склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним. В городе Николаеве и Николаевской области: грузовой терминал "Ника терра", используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ (уничтожено три резервуара с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, и три хранилища с грузом военного назначения), а также цех по производству и склад хранения БПЛА, расположенные на территории терминала.
Также нанесены удары по: логистическому центру "Метро" и еще четырем центрам, используемым для хранения военных грузов и имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ, складскому терминалу компании "Диметра", используемому для хранения имущества ВСУ, складскому терминалу Жовтневое, используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ (уничтожено шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами и пять хранилищ с грузом военного назначения), электроподстанции "Трихаты", обеспечивающая функционирование порта "Николаев".
"В морском порту "Николаев" поражены четыре резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище с военным имуществом, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем в порт "Одесса" поражен сухогруз, осуществлявший доставку военных грузов на Украину", - перечислили в МО.
Кроме того, разбиты объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для доставки военных грузов на территорию Украины.
Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября, сообщали ранее украинские экстренные службы.
В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар по Украине – что поражено
Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
 
УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00В компании "Крыммедстрах" рассказали, как студенту оформить полис ОМС
09:47Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах
09:42Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады
09:34В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа
09:25В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей
09:14Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областях
09:03В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей
08:51596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
08:49Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены
08:49Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды
08:39Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России
08:20Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в среду
08:13В Крыму в продажу поступило 310 тонн топлива по сниженным ценам - где заправиться
08:06Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны
07:45День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
07:29Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября
07:14Что происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму
06:49Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
06:25ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно
06:03США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным
Лента новостейМолния