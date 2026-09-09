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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 09.09.2026
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста к обеду среды образовалась небольшая очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T14:04
2026-09-09T14:04
2026-09-09T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду среды образовалась небольшая очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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У Крымского моста начала расти очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь на досмотр
14:04 09.09.2026 (обновлено: 16:58 09.09.2026)