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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 09.09.2026
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста к обеду среды образовалась небольшая очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T14:04
2026-09-09T16:58
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду среды образовалась небольшая очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь на досмотр

14:04 09.09.2026 (обновлено: 16:58 09.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду среды образовалась небольшая очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – говорится в сообщении с данными на 14:00.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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