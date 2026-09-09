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Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны

Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны

Симферополь был главным тыловым центром помощи в годы Крымской войны 1853-56 годов. О том, как отразилось это историческое событие на развитии столицы, в День... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T08:06

2026-09-09T08:06

2026-09-09T08:06

история

симферополь

крымская война

иван коваленко

краеведение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Симферополь был главным тыловым центром помощи в годы Крымской войны 1853-56 годов. О том, как отразилось это историческое событие на развитии столицы, в День памяти воинов, павших в Крымской войне, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя Комиссии по вопросам развития курортов, туризма и экологии Общественной палаты Крыма, гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.По мнению гостя эфира, роль крымской столицы в событиях тех лет недостаточно оценена до сих пор и неоправданно умалчивается на фоне героических событий в Севастополе и Керчи. В то же время, война в Симферополе, как и во всем Крыму, началась 8 сентября, напомнил Коваленко."Альминское сражение, недалеко от реки Альмы, нынешнее село Вилино. Канонаду слышно было в Симферополе, слышны были взрывы, и уже вечером в Симферополь повезли раненых. Таврический губернатор Адлерберг сразу распорядился освободить помещения симферопольской мужской гимназии, госпиталей под их прием, но уже через день-два мест не хватало. Тогда было принято решение освободить все присутственные, казенные места, в том числе школы, гимназии. И уже к середине сентября в городе появилось около четырех тысяч коек для раненых, но и этого все равно не хватало," – рассказал Коваленко.Симферопольцы сплотились, помогая фронту, подчеркнул он. Люди начали отдавать свои дома под госпитали. За очень короткое время несколько десятков больших домов знатных горожан перевели под прием раненых. Считается, что в общей сложности 72 здания в Симферополе были отданы под госпитали.Население Симферополя, добавил он, на сентябрь-октябрь 1854 года составляло 7-8 тысяч человек, а раненых здесь постоянно находилось около 15 тысяч – в два раза больше. Считается, что за все время Крымской войны через Симферополь прошло около 100 тысяч раненых, плюс беженцы."После Крымской войны костяк Симферополя составили вот эти вот образованные и богатые, умеющие зарабатывать деньги, беженцы, которые и стали в итоге основой купеческого сословия Симферополя и чиновников города, поэтому город качественно вырос в плане населения", – уточнил Иван Коваленко.Несмотря на то, что город-госпиталь находился после окончания войны в ужасном состоянии, жители его снова проявили сплоченность и единый дух, отметил он."Город пережил эпидемии холеры и тифа. Очень много людей умирали, и когда уже был подписан мирный Парижский договор в 1856 году, почти месяц Симферополь убирали сами же горожане", – обратил внимание спикер.Крымская война, подытожил специалист, дала большой толчок развитию России и самосознанию россиян и, в том числе, крымчан."После подписания мирного договора начинаются знаменитые реформы императора Александра Второго – это военная реформа, ряд экономических реформ и самое главное — отмена крепостного права. После этого Россия стала одним из величайших государств на планете. И Крым тоже стал развиваться семимильными шагами. Поэтому для Симферополя Крымская война дала важный толчок для его будущего развития", – подытожил гость студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике"Осталось два томика": как восстанавливают имена героев Крымской войныДень памяти павших при обороне Севастополя русских воинов

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, симферополь, крымская война, иван коваленко, краеведение