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Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны
Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны
Симферополь был главным тыловым центром помощи в годы Крымской войны 1853-56 годов. О том, как отразилось это историческое событие на развитии столицы, в День... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T08:06
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история
симферополь
крымская война
иван коваленко
краеведение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Симферополь был главным тыловым центром помощи в годы Крымской войны 1853-56 годов. О том, как отразилось это историческое событие на развитии столицы, в День памяти воинов, павших в Крымской войне, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя Комиссии по вопросам развития курортов, туризма и экологии Общественной палаты Крыма, гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.По мнению гостя эфира, роль крымской столицы в событиях тех лет недостаточно оценена до сих пор и неоправданно умалчивается на фоне героических событий в Севастополе и Керчи. В то же время, война в Симферополе, как и во всем Крыму, началась 8 сентября, напомнил Коваленко."Альминское сражение, недалеко от реки Альмы, нынешнее село Вилино. Канонаду слышно было в Симферополе, слышны были взрывы, и уже вечером в Симферополь повезли раненых. Таврический губернатор Адлерберг сразу распорядился освободить помещения симферопольской мужской гимназии, госпиталей под их прием, но уже через день-два мест не хватало. Тогда было принято решение освободить все присутственные, казенные места, в том числе школы, гимназии. И уже к середине сентября в городе появилось около четырех тысяч коек для раненых, но и этого все равно не хватало," – рассказал Коваленко.Симферопольцы сплотились, помогая фронту, подчеркнул он. Люди начали отдавать свои дома под госпитали. За очень короткое время несколько десятков больших домов знатных горожан перевели под прием раненых. Считается, что в общей сложности 72 здания в Симферополе были отданы под госпитали.Население Симферополя, добавил он, на сентябрь-октябрь 1854 года составляло 7-8 тысяч человек, а раненых здесь постоянно находилось около 15 тысяч – в два раза больше. Считается, что за все время Крымской войны через Симферополь прошло около 100 тысяч раненых, плюс беженцы."После Крымской войны костяк Симферополя составили вот эти вот образованные и богатые, умеющие зарабатывать деньги, беженцы, которые и стали в итоге основой купеческого сословия Симферополя и чиновников города, поэтому город качественно вырос в плане населения", – уточнил Иван Коваленко.Несмотря на то, что город-госпиталь находился после окончания войны в ужасном состоянии, жители его снова проявили сплоченность и единый дух, отметил он."Город пережил эпидемии холеры и тифа. Очень много людей умирали, и когда уже был подписан мирный Парижский договор в 1856 году, почти месяц Симферополь убирали сами же горожане", – обратил внимание спикер.Крымская война, подытожил специалист, дала большой толчок развитию России и самосознанию россиян и, в том числе, крымчан."После подписания мирного договора начинаются знаменитые реформы императора Александра Второго – это военная реформа, ряд экономических реформ и самое главное — отмена крепостного права. После этого Россия стала одним из величайших государств на планете. И Крым тоже стал развиваться семимильными шагами. Поэтому для Симферополя Крымская война дала важный толчок для его будущего развития", – подытожил гость студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике"Осталось два томика": как восстанавливают имена героев Крымской войныДень памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
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история, симферополь, крымская война, иван коваленко, краеведение
Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны
Роль Симферополя в Крымской войне 1853-1856 гг. недооценена до сих пор – краевед
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым.
Симферополь был главным тыловым центром помощи в годы Крымской войны 1853-56 годов. О том, как отразилось это историческое событие на развитии столицы, в День памяти воинов, павших в Крымской войне, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель председателя Комиссии по вопросам развития курортов, туризма и экологии Общественной палаты Крыма, гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
"Отрадно, что последние десятилетия мы все чаще говорим о Крымской войне не только в Крыму, но и вообще в формате всей России. Ведь война была не только здесь, это был и Кавказ, и север страны, и Сахалин, и Петропавловск-Камчатский, и многие другие регионы. Но основные действия, события происходили у нас на полуострове", – отметил он.
По мнению гостя эфира, роль крымской столицы в событиях тех лет недостаточно оценена до сих пор и неоправданно умалчивается на фоне героических событий в Севастополе и Керчи. В то же время, война в Симферополе, как и во всем Крыму, началась 8 сентября, напомнил Коваленко.
"Альминское сражение, недалеко от реки Альмы, нынешнее село Вилино. Канонаду слышно было в Симферополе, слышны были взрывы, и уже вечером в Симферополь повезли раненых. Таврический губернатор Адлерберг сразу распорядился освободить помещения симферопольской мужской гимназии, госпиталей под их прием, но уже через день-два мест не хватало. Тогда было принято решение освободить все присутственные, казенные места, в том числе школы, гимназии. И уже к середине сентября в городе появилось около четырех тысяч коек для раненых, но и этого все равно не хватало," – рассказал Коваленко.
Симферопольцы сплотились, помогая фронту, подчеркнул он. Люди начали отдавать свои дома под госпитали. За очень короткое время несколько десятков больших домов знатных горожан перевели под прием раненых. Считается, что в общей сложности 72 здания в Симферополе были отданы под госпитали.
"Город стал тем самым тыловым городом воинской трудовой славы. То есть Севастополь город воинской славы Крымской войны, как и Балаклава, и Керчь, а Симферополь – воинской, трудовой, потому что горожане в едином порыве объединились для помощи", – подчеркнул эксперт.
Население Симферополя, добавил он, на сентябрь-октябрь 1854 года составляло 7-8 тысяч человек, а раненых здесь постоянно находилось около 15 тысяч – в два раза больше. Считается, что за все время Крымской войны через Симферополь прошло около 100 тысяч раненых, плюс беженцы.
"После Крымской войны костяк Симферополя составили вот эти вот образованные и богатые, умеющие зарабатывать деньги, беженцы, которые и стали в итоге основой купеческого сословия Симферополя и чиновников города, поэтому город качественно вырос в плане населения", – уточнил Иван Коваленко.
Несмотря на то, что город-госпиталь находился после окончания войны в ужасном состоянии, жители его снова проявили сплоченность и единый дух, отметил он.
"Город пережил эпидемии холеры и тифа. Очень много людей умирали, и когда уже был подписан мирный Парижский договор в 1856 году, почти месяц Симферополь убирали сами же горожане", – обратил внимание спикер.
Крымская война, подытожил специалист, дала большой толчок развитию России и самосознанию россиян и, в том числе, крымчан.
"После подписания мирного договора начинаются знаменитые реформы императора Александра Второго – это военная реформа, ряд экономических реформ и самое главное — отмена крепостного права. После этого Россия стала одним из величайших государств на планете. И Крым тоже стал развиваться семимильными шагами. Поэтому для Симферополя Крымская война дала важный толчок для его будущего развития", – подытожил гость студии.
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