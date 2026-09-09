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Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах

Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах

Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T09:47

2026-09-09T09:47

2026-09-09T10:00

крым

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главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения переписывались с сотрудницей ГУР МО Украины, которая представлялась им крымчанкой, вынужденной уехать на Украину.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела о государственной измене. Им грозит вплоть до пожизненного заключения. На данный момент суд отправил крымчан под стражу."В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что данный сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и последующего привлечения мужчин к сбору и передаче противнику интересующей украинскую сторону информации", - уточнили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, главное управление разведки украины (гур), уголовный кодекс, новости крыма, срочные новости крыма