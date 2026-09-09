Рейтинг@Mail.ru
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/troe-krymchan-peredavali-voennoy-razvedke-ukrainy-dannye-o-neftebazakh-1159210636.html
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах
Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T09:47
2026-09-09T10:00
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
происшествия
главное управление разведки украины (гур)
уголовный кодекс
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157358022_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0f974e473abcd359be15a62420b8f65e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения переписывались с сотрудницей ГУР МО Украины, которая представлялась им крымчанкой, вынужденной уехать на Украину.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела о государственной измене. Им грозит вплоть до пожизненного заключения. На данный момент суд отправил крымчан под стражу."В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что данный сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и последующего привлечения мужчин к сбору и передаче противнику интересующей украинскую сторону информации", - уточнили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157358022_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_464c9e0ca07f4275135b2839d89c37a7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, главное управление разведки украины (гур), уголовный кодекс, новости крыма, срочные новости крыма
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах

Трое крымчан задержаны за передачу данных о нефтебазах и военных объектах Киеву

09:47 09.09.2026 (обновлено: 10:00 09.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения переписывались с сотрудницей ГУР МО Украины, которая представлялась им крымчанкой, вынужденной уехать на Украину.
"В процессе общения мужчины узнали, что их новая знакомая собирает информацию военного характера для украинских спецслужб. За время переписки крымчане передали фотографии, видеоматериалы и координаты расположения военных объектов, в том числе ПВО, нефтебазы, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов ВС РФ, а также мест стоянок и маршрутов передвижения различной военной техники", сказано в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела о государственной измене. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.
На данный момент суд отправил крымчан под стражу.
"В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что данный сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и последующего привлечения мужчин к сбору и передаче противнику интересующей украинскую сторону информации", - уточнили в ФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаПроисшествияГлавное управление разведки Украины (ГУР)Уголовный кодексНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00В компании "Крыммедстрах" рассказали, как студенту оформить полис ОМС
09:47Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах
09:42Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады
09:34В Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа
09:25В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей
09:14Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областях
09:03В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей
08:51596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
08:49Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены
08:49Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды
08:39Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России
08:20Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в среду
08:13В Крыму в продажу поступило 310 тонн топлива по сниженным ценам - где заправиться
08:06Тыловой центр помощи: Симферополь в годы Крымской войны
07:45День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
07:29Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября
07:14Что происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму
06:49Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
06:25ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно
06:03США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным
Лента новостейМолния