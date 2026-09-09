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Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах
Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T09:47
2026-09-09T09:47
2026-09-09T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения переписывались с сотрудницей ГУР МО Украины, которая представлялась им крымчанкой, вынужденной уехать на Украину.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела о государственной измене. Им грозит вплоть до пожизненного заключения. На данный момент суд отправил крымчан под стражу."В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что данный сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и последующего привлечения мужчин к сбору и передаче противнику интересующей украинскую сторону информации", - уточнили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, главное управление разведки украины (гур), уголовный кодекс, новости крыма, срочные новости крыма
Трое крымчан передавали военной разведке Украины данные о нефтебазах
Трое крымчан задержаны за передачу данных о нефтебазах и военных объектах Киеву
09:47 09.09.2026 (обновлено: 10:00 09.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения переписывались с сотрудницей ГУР МО Украины, которая представлялась им крымчанкой, вынужденной уехать на Украину.
"В процессе общения мужчины узнали, что их новая знакомая собирает информацию военного характера для украинских спецслужб. За время переписки крымчане передали фотографии, видеоматериалы и координаты расположения военных объектов, в том числе ПВО, нефтебазы, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов ВС РФ, а также мест стоянок и маршрутов передвижения различной военной техники", сказано в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела о государственной измене. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.
На данный момент суд отправил крымчан под стражу.
"В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что данный сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и последующего привлечения мужчин к сбору и передаче противнику интересующей украинскую сторону информации", - уточнили в ФСБ.
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