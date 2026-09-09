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Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске
Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске
В Новороссийске после массированного удара ВСУ по городу-герою объявлен траур по погибшим при атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T16:07
2026-09-09T16:07
новороссийск
новости
атаки всу
траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске после массированного удара ВСУ по городу-герою объявлен траур по погибшим при атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и флаги Краснодарского края и муниципального образования, добавил Крввченко, пожелав сил, терпения и мужества родным и близким погибших.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Кравченко сообщал о попадании обломков вражеских дронов по территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, атаки всу, траур
Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске

В Новороссийске объявлен траур по погибшим при ударе ВСУ

16:07 09.09.2026
 
© Андрей КравченкоТраур по погибшим при ударе ВСУ в Новороссийске
Траур по погибшим при ударе ВСУ в Новороссийске
© Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске после массированного удара ВСУ по городу-герою объявлен траур по погибшим при атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Сегодня в Новороссийске объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА. Страшная трагедия отозвалась болью в сердце каждого жителя", – написал он в МАКС.
В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и флаги Краснодарского края и муниципального образования, добавил Крввченко, пожелав сил, терпения и мужества родным и близким погибших.
В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Кравченко сообщал о попадании обломков вражеских дронов по территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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НовороссийскНовостиАтаки ВСУТраур
 
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