https://crimea.ria.ru/20260909/traur-po-pogibshim-pri-udare-vsu-obyavili-v-novorossiyske-1159231170.html

Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске

Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске

В Новороссийске после массированного удара ВСУ по городу-герою объявлен траур по погибшим при атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T16:07

2026-09-09T16:07

2026-09-09T16:07

новороссийск

новости

атаки всу

траур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске после массированного удара ВСУ по городу-герою объявлен траур по погибшим при атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и флаги Краснодарского края и муниципального образования, добавил Крввченко, пожелав сил, терпения и мужества родным и близким погибших.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Кравченко сообщал о попадании обломков вражеских дронов по территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, атаки всу, траур