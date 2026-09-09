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Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Трамп рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал отличным телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся накануне. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T21:54

2026-09-09T21:54

2026-09-09T21:54

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал отличным телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся накануне.Трамп также допустил, что трехсторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским может состояться. "Может произойти", – ответил он журналистам на соответствующий вопрос.Накануне, 8 сентября, помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам поездок представителей главы Белого дома в Москву и Киев. По словам Ушакова, беседа лидеров длилась ровно час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия движется к завершению украинского конфликта - ПутинШансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на УкраинеЛавров рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине

россия

сша

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, переговоры, украина