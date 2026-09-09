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Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны
Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны
Столичный суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова*. Сейчас - по делу о... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T14:54
2026-09-09T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Столичный суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова*. Сейчас - по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.По информации агентства, Буданова* ранее как минимум дважды заочно арестовывали в Москве по обвинению в терроризме.В ходе заседания стало известно, что в августе этого года Басманный суд столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Буданова* по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Сегодня Мосгорсуд в закрытом заседании признал это решение законным, публичным было только оглашение итогового решения.В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации терактов в России, фигуранта объявили в международный розыск. До этого ФСБ заявляла, что он является организатором теракта на Крымском мосту.В 2026 году российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе Буданова*, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявили обвинения в совершении террористического акта.* внесен в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, украина, кирилл буданов*, суд
Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны

Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны

14:54 09.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Столичный суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова*. Сейчас - по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
По информации агентства, Буданова* ранее как минимум дважды заочно арестовывали в Москве по обвинению в терроризме.
В ходе заседания стало известно, что в августе этого года Басманный суд столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Буданова* по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Сегодня Мосгорсуд в закрытом заседании признал это решение законным, публичным было только оглашение итогового решения.
"Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.
В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации терактов в России, фигуранта объявили в международный розыск. До этого ФСБ заявляла, что он является организатором теракта на Крымском мосту.
В 2026 году российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе Буданова*, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявили обвинения в совершении террористического акта.
* внесен в перечень террористов и экстремистов.
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