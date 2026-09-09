https://crimea.ria.ru/20260909/sud-v-rossii-zaochno-arestoval-budanova-za-zapreschennye-metody-vedeniya-voyny-1159227272.html

Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны

Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны

Столичный суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова*. Сейчас - по делу о... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T14:54

2026-09-09T14:54

2026-09-09T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Столичный суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова*. Сейчас - по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.По информации агентства, Буданова* ранее как минимум дважды заочно арестовывали в Москве по обвинению в терроризме.В ходе заседания стало известно, что в августе этого года Басманный суд столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Буданова* по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Сегодня Мосгорсуд в закрытом заседании признал это решение законным, публичным было только оглашение итогового решения.В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в организации терактов в России, фигуранта объявили в международный розыск. До этого ФСБ заявляла, что он является организатором теракта на Крымском мосту.В 2026 году российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе Буданова*, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявили обвинения в совершении террористического акта.* внесен в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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россия, новости, украина, кирилл буданов*, суд