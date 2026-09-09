https://crimea.ria.ru/20260909/ssha-vyzhigayut-zemlyu-vokrug-zachem-zelenskiy-prosit-vstrechi-s-putinym-1159188768.html

США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным

США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 09.09.2026

США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает встречу с президентом России Владимиром Путиным для спасения своей жизни в условиях, когда Запад под... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T06:03

2026-09-09T06:03

2026-09-09T06:03

украина

владимир зеленский

коррупция

коллективный запад

сша

политика

внешняя политика

мнения

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает встречу с президентом России Владимиром Путиным для спасения своей жизни в условиях, когда Запад под эгидой США выжигает землю вокруг него, чтобы сделать ручной куклой и заставить продолжать конфликт. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, "коррупция – это то дерево, на котором растет Украина". Убери коррупцию – не будет Украины, она просто исчезнет, считает политолог.При этом формировалась коррупция как системная составляющая украинской власти со времен первого президента так называемой независимой Украины Леонида Кравчука, и довольно ярко проявила свой главный принцип "ты мне – я тебе" при президенте Леониде Кучме, все больше укрепляясь, добавил он.С приходом к руководству режимом Владимира Зеленского все это за несколько лет усилилось в геометрической прогрессии из-за развязанного с его помощью конфликта с Россией и кратного увеличения в Европе и США лиц, заинтересованных в затягивании боевых дейсвтий в целях личного обогащения, сказал политолог."И нужно быть наивным, чтобы полагать, что кому-то где-то было неясно, что на Украине воруют. И американские подрядчики, и американские представители ВПК, и американские политики были составной частью этой коррупционной цепочки, что и было подтверждено по первому же громкому скандалу так называемого дела Миндича, когда выявилось, что на территории Украины у людей были доллары в упаковках Федеральной резервной системы Америки, которые к ним на Украину не поступали официально", – пояснил Колесниченко.Таким образом сформировалась огромная система по отмыванию откатов и глобального обогащения Запада за счет воюющей Украины, добавил он. И расследования, которые ведутся сегодня НАБУ и САП, по мнению эксперта, приоткрывают лишь малую часть того, что творится.Причем делается это не из высоких устремлений восстановить справедливость и добиться демократии и чистоты во власти, а потому потому, что кое-что вышло за рамки и вскрыть это выгодно нынешнему хозяину Белого дома, считает он.Эта работа, по его мнению, заключается в том, чтобы оставить Зеленского без опоры – его окружения, "которое было лично ему предано и которое зачищается, так что он становится ручной куклой"."Если проанализировать, что сейчас произошло после скандала под названием "Карфаген" и обыска генеральной прокуратуры Украины, после вскрытия нарыва под названием "колл-центры", то мы видим, что выжигают землю вокруг Зеленского. Обратите внимание: в отношении самого Зеленского никаких претензий, ничего нет... Так его делают, по сути, ручным", – сказал политолог.Эксперт считает, что делается это с одной главной целью – заставить Зеленского продолжать конфликт."Им нужно заставлять Зеленского, чтобы Украина стачивалась еще ближайший год-два, потому что прекращение военных действий на условиях Российской Федерации – это политическая смерть либерал-глобалистов, милитаристов в Европе и США", – сказал Колесниченко.Этим же политолог объясняет то, что Зеленский время от времени стал возвращаться к теме готовности лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.И для Зеленского сейчас ситуация безвыходная, считает эксперт, так что в отсутствие нужного ему отклика из Москвы и на фоне наступления ВС РФ на всех фронтах в зоне спецоперации глава киевского режима продолжит "переть буром до тех пор, пока на Украине не произойдет коллапс", считает политолог.Ранее кандидат политических наук Александр Бедрицкий поделился мнением о том, что у Европы и США есть веский повод ликвидировать Зеленского, похоронив вместе с ним весь компромат и списать произошедшее на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении ЗеленскогоНа Украине арестовали фигурантов нового расследования НАБУ"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, коррупция, коллективный запад, сша, политика, внешняя политика, мнения, вадим колесниченко