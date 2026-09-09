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США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков
США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков - РИА Новости Крым, 09.09.2026
США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков
Для скорейшего урегулирования конфликта на Украине США должны прекратить любую помощь Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T15:42
2026-09-09T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Для скорейшего урегулирования конфликта на Украине США должны прекратить любую помощь Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Помощник президента также сообщил, что Штаты не показывали России дорожную карту по Украине, о которой говорил глава американского госдепа Марко Рубио. При этом он отметил, что в рамках телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования.Ушаков также допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби.Оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры, заявил журналистам ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по УкраинеЛавров рассказал о требованиях переговорщиков США по УкраинеУиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессе
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юрий ушаков, россия, украина, сша, политика, внешняя политика, новости
США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков

США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву для урегулирования на Украине – Ушаков

15:42 09.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Для скорейшего урегулирования конфликта на Украине США должны прекратить любую помощь Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву", – сказал Ушаков информационной службе "Вести", отвечая на вопрос об урегулировании ситуации на Украине.

Помощник президента также сообщил, что Штаты не показывали России дорожную карту по Украине, о которой говорил глава американского госдепа Марко Рубио. При этом он отметил, что в рамках телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования.
"Если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то конечно сейчас, при Трампе, она заметно снизилась, это надо признать", – отметил помощник президента.
Ушаков также допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби.
Оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры, заявил журналистам ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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