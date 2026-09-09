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Сколько яблок соберут в садах Севастополя - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Сколько яблок соберут в садах Севастополя
Сколько яблок соберут в садах Севастополя - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Сколько яблок соберут в садах Севастополя
Благоприятная погода и системная работа, а также господдержка обеспечат Севастополю хороший урожай яблок в этом году. Об этом заявил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T21:28
2026-09-09T21:28
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
фрукты
урожай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Благоприятная погода и системная работа, а также господдержка обеспечат Севастополю хороший урожай яблок в этом году. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, на 71 гектаре садов одного из предприятий планируют собрать 1000 тонн яблок. Хорошему урожаю благоприятствовала погода и системная работа, а также капельное орошение, которое одновременно и увлажняет, и вносит удобрения, отметил Развожаев."В этом году на поддержку садоводства мы заложили 13,8 миллиона рублей. Плюс есть еще и субсидии на оборудование. С 2016 года в Севастополе заложили 258 гектаров новых садов. Сейчас общая площадь яблоневых садов – 80,5 гектаров", – сообщил губернатор.Сезон сбора яблок стартовал в середине августа с ранних сортов "Чемпион" и "Гала". Дальше пойдут "Джеромини", "Голден", "Моди", "Фуджи", "Гренни Смит" и "Пинк Леди". Свежие местные яблоки на рынках и ярмарках будут несколько месяцев подряд, добавил Развожаев.Ранее в Минсельхозе Крыма отметили, что государство держит курс на развитие садоводства. В текущем году на поддержку этой отрасли направлено 324,4 млн рублей. Средства уже доведены до производителей на закладку новых садов и покупку посадочного материала. Кроме того, для интенсивных садов (до 3 лет) предусмотрено 35 млн рублей на компенсацию уходных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подешевели местные фрукты и овощиКак яблоки помогают при интоксикацииЧто выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, фрукты, урожай
Сколько яблок соберут в садах Севастополя

В Севастополе садоводы планируют собрать 1200 тонн яблок до октября

21:28 09.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСЯблоки
Яблоки
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Благоприятная погода и системная работа, а также господдержка обеспечат Севастополю хороший урожай яблок в этом году. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Основной объем урожая яблок обеспечивают два предприятия в Верхнесадовом и Родном. Всего до октября наши садоводы планируют собрать 1200 тонн яблок", – написал глава региона в своем канале на платформе МАКС.

© Михаил Развожаев в МАКСУрожай яблок
Урожай яблок
1 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСУрожай яблок
Яблоневый сад
2 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСУрожай яблок
Яблоки
3 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСУрожай яблок
Яблоневый сад
4 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСУрожай яблок
Сбор урожая яблок
5 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
2 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
3 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
4 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
5 из 5
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
По словам губернатора, на 71 гектаре садов одного из предприятий планируют собрать 1000 тонн яблок. Хорошему урожаю благоприятствовала погода и системная работа, а также капельное орошение, которое одновременно и увлажняет, и вносит удобрения, отметил Развожаев.
"В этом году на поддержку садоводства мы заложили 13,8 миллиона рублей. Плюс есть еще и субсидии на оборудование. С 2016 года в Севастополе заложили 258 гектаров новых садов. Сейчас общая площадь яблоневых садов – 80,5 гектаров", – сообщил губернатор.
Сезон сбора яблок стартовал в середине августа с ранних сортов "Чемпион" и "Гала". Дальше пойдут "Джеромини", "Голден", "Моди", "Фуджи", "Гренни Смит" и "Пинк Леди". Свежие местные яблоки на рынках и ярмарках будут несколько месяцев подряд, добавил Развожаев.
Ранее в Минсельхозе Крыма отметили, что государство держит курс на развитие садоводства. В текущем году на поддержку этой отрасли направлено 324,4 млн рублей. Средства уже доведены до производителей на закладку новых садов и покупку посадочного материала. Кроме того, для интенсивных садов (до 3 лет) предусмотрено 35 млн рублей на компенсацию уходных работ.
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