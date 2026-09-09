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Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
В Городце Нижегородской области во время занятий на уроке физкультуры умер мальчик. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T11:32
2026-09-09T11:32
2026-09-09T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Городце Нижегородской области во время занятий на уроке физкультуры умер мальчик. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.По его словам, педагогический состав действовал профессионально: школьная медицинская сестра оказала первую помощь, заместитель директора вызвал бригаду "скорой". Врачи прибыли в школу через семь минут после вызова, добавил министр.Он отметил, что до момента установления всех обстоятельств о причинах трагедии говорить рано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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нижегородская область, происшествия, дети, общество, школа, новости
Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
В Нижегородской области ученик умер во время урока физкультуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Городце Нижегородской области во время занятий на уроке физкультуры умер мальчик. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.
"По предварительным данным, мальчику стало плохо на уроке физической культуры во время разминки и легкого бега. Ребенок внезапно потерял сознание, потребовались реанимационные мероприятия, но, к огромному сожалению, они результата не дали", - написал он в своем канале в МАКС.
По его словам, педагогический состав действовал профессионально: школьная медицинская сестра оказала первую помощь, заместитель директора вызвал бригаду "скорой". Врачи прибыли в школу через семь минут после вызова, добавил министр.
Он отметил, что до момента установления всех обстоятельств о причинах трагедии говорить рано.
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