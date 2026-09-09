https://crimea.ria.ru/20260909/shkolnik-umer-na-uroke-fizkultury-v-nizhegorodskoy-oblasti-1159214950.html

Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области

Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области

В Городце Нижегородской области во время занятий на уроке физкультуры умер мальчик. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T11:32

2026-09-09T11:32

2026-09-09T11:32

нижегородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Городце Нижегородской области во время занятий на уроке физкультуры умер мальчик. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.По его словам, педагогический состав действовал профессионально: школьная медицинская сестра оказала первую помощь, заместитель директора вызвал бригаду "скорой". Врачи прибыли в школу через семь минут после вызова, добавил министр.Он отметил, что до момента установления всех обстоятельств о причинах трагедии говорить рано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижегородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия, дети, общество, школа, новости