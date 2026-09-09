https://crimea.ria.ru/20260909/shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1159219963.html

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T12:12

2026-09-09T12:12

2026-09-09T12:14

новости сво

черное море

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вооруженные силы россии

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.4 сентября сообщалось, что силы Черноморского флота за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛАУдары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и складыНа фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безэкипажные катера