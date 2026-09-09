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Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T12:12
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новости сво
черное море
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.4 сентября сообщалось, что силы Черноморского флота за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛАУдары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и складыНа фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
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новости сво, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безэкипажные катера
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

Российские военные уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

12:12 09.09.2026 (обновлено: 12:14 09.09.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины", – говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
4 сентября сообщалось, что силы Черноморского флота за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
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Новости СВОЧерное мореЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Вооруженные силы РоссииБезэкипажные катера
 
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