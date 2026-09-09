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Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября

Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября

В России первая рабочая неделя ноября будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T07:29

2026-09-09T07:29

2026-09-09T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В России первая рабочая неделя ноября будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.В 2026 году праздник приходится на среду и является нерабочим праздничным днем, поэтому в начале месяца будет четыре рабочих дня.День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Этот день был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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