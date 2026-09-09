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Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября
Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября
В России первая рабочая неделя ноября будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В России первая рабочая неделя ноября будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.В 2026 году праздник приходится на среду и является нерабочим праздничным днем, поэтому в начале месяца будет четыре рабочих дня.День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Этот день был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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россия, производственный календарь, календарь, новости, общество, праздники и памятные даты, день народного единства
Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября
Россиян в начале ноября ждет короткая рабочая неделя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В России первая рабочая неделя ноября будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
В 2026 году праздник приходится на среду и является нерабочим праздничным днем, поэтому в начале месяца будет четыре рабочих дня.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Этот день был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.
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