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Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров
Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров
Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T19:10
2026-09-09T19:10
владимир путин (политик)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, а сама работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле.В частности, по его словам, Россия предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива."Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках", – добавил президент.Он также подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения наполняются новым содержанием на основе прошлого взаимодействия Вьетнама и Советского Союза, который многое сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость, содействуя развитию его экономики, социальной сферы и инфраструктуры.По его словам, Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов, в частности, в 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, сказал Путин, а за первые шесть месяцев 2026 года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч.И сегодня власти России, по словам президента РФ, работают над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.Также, по его словам, с президентом России они договорились и далее создавать благоприятные условия для поездок граждан двух стран и увеличивать количество регулярных и чартерных прямых авиарейсов. "А также развивать морские транспортные маршруты и транспортные коридоры автомобильного и железнодорожного сообщения", – добавил лидер Вьетнама.Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду, 9 сентября, провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик)
Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров

Россия и Вьетнам углубляют партнерство – о чем договорились Путин и То Лам

19:10 09.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама
© POOL
Перейти в фотобанк
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, а сама работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле.
По словам российского лидера, в данный момент Россией и Вьетнамом реализуется ряд крупных совместных проектов. "Наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении", – добавил Путин.
В частности, по его словам, Россия предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
"Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках", – добавил президент.
Он также подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения наполняются новым содержанием на основе прошлого взаимодействия Вьетнама и Советского Союза, который многое сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость, содействуя развитию его экономики, социальной сферы и инфраструктуры.
"Именно на такой прочной основе российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием", – сказал Путин.
По его словам, Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов, в частности, в 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, сказал Путин, а за первые шесть месяцев 2026 года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч.
И сегодня власти России, по словам президента РФ, работают над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.
В свою очередь, президент Вьетнама То Лам назвал оборонное сотрудничество России и Вьетнама, а также их партнерство в сфере безопасности стратегической опорой отношений стран, а экономическое и торговое сотрудничество – ведущим направлением. "Сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой отрасли является стратегическим прорывным направлением", – добавил То Лам.
Также, по его словам, с президентом России они договорились и далее создавать благоприятные условия для поездок граждан двух стран и увеличивать количество регулярных и чартерных прямых авиарейсов. "А также развивать морские транспортные маршруты и транспортные коридоры автомобильного и железнодорожного сообщения", – добавил лидер Вьетнама.
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду, 9 сентября, провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом.
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Владимир Путин (политик)
 
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