https://crimea.ria.ru/20260909/rossiya-i-vetnam-uglublyayut-partnerstvo--glavnoe-po-itogam-peregovorov-1159237543.html

Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров

Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Россия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров

Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T19:10

2026-09-09T19:10

2026-09-09T19:10

владимир путин (политик)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, а сама работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле.В частности, по его словам, Россия предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива."Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках", – добавил президент.Он также подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения наполняются новым содержанием на основе прошлого взаимодействия Вьетнама и Советского Союза, который многое сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость, содействуя развитию его экономики, социальной сферы и инфраструктуры.По его словам, Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов, в частности, в 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, сказал Путин, а за первые шесть месяцев 2026 года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч.И сегодня власти России, по словам президента РФ, работают над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.Также, по его словам, с президентом России они договорились и далее создавать благоприятные условия для поездок граждан двух стран и увеличивать количество регулярных и чартерных прямых авиарейсов. "А также развивать морские транспортные маршруты и транспортные коридоры автомобильного и железнодорожного сообщения", – добавил лидер Вьетнама.Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду, 9 сентября, провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик)