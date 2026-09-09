Россия и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
Вопросы безопасности в акватории Черного моря обсудили в Москве Россия и Турция – МИД РФ
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российская и турецкая стороны обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, которые ставят под угрозу безопасность судоходства. Об этом сообщили в МИД России, уточнив, что диалог состоялся на межмидовских консультациях в Москве.
"Отдельно до партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В конце августа коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.
Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.
Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан заявил, что Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Он напомнил, что в июле этого года в течение трех дней ВСУ атаковали 35 гражданских судов, в том числе под флагом Турции.
Убытки Турции из-за украинских ударов и почти полной остановки судоходства в Черном море в ближайшие три месяца составят 20 миллиардов долларов.
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