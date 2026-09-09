https://crimea.ria.ru/20260909/rossiya-i-turtsiya-obsudili-voprosy-bezopasnosti-v-chernom-more-1159233819.html

Россия и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море

Россия и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Россия и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море

Российская и турецкая стороны обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, которые ставят под угрозу безопасность судоходства. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T17:10

2026-09-09T17:10

2026-09-09T17:10

черное море

россия

турция

судоходство

новости

безопасность

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111564/61/1115646117_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_fe82ba34c0d9ea6b2d0cacec1d17dd78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российская и турецкая стороны обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, которые ставят под угрозу безопасность судоходства. Об этом сообщили в МИД России, уточнив, что диалог состоялся на межмидовских консультациях в Москве.В конце августа коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан заявил, что Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Он напомнил, что в июле этого года в течение трех дней ВСУ атаковали 35 гражданских судов, в том числе под флагом Турции.Убытки Турции из-за украинских ударов и почти полной остановки судоходства в Черном море в ближайшие три месяца составят 20 миллиардов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовГлава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратствеВвод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД России

черное море

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, россия, турция, судоходство, новости, безопасность, атаки всу