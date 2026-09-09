Рейтинг@Mail.ru
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/razrushitelnyy-opolzen-i-navodnenie-v-nepale---chislo-pogibshikh-vyroslo-do-1367-1159211873.html
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
Число погибших в результате оползня и наводнения на севере Непала выросло до 1367. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T10:50
2026-09-09T10:50
непал
в мире
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158827117_210:0:1627:797_1920x0_80_0_0_dcd1cf3ce1afbb0d41c6fa69bb46cde1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате оползня и наводнения на севере Непала выросло до 1367. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.Еще более 5 тысяч человек числятся пропавшими. Ранее телеканал сообщал о 1355 погибших и 4996 пропавших.Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коси. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших продолжает расти, пострадали более 84 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в НепалеДевять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человекЧудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенка
https://crimea.ria.ru/20260827/prezident-rf-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragicheskimi-sobytiyami-v-nepale-1158852496.html
непал
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158827117_387:0:1450:797_1920x0_80_0_0_8ba2264c8dacabb9d9f32895b6fd5832.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
непал, в мире, новости, происшествия
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367

Жертвами разрушительного оползня и наводнения в Непале стали 1367 человек

10:50 09.09.2026
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате оползня и наводнения на севере Непала выросло до 1367. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.

"Согласно последним данным, опубликованным национальным управлением Непала по снижению риска стихийных бедствий, по состоянию на 11.00 9 сентября по местному времени число погибших в результате оползня в Непале увеличилось до 1367", - говорится в сообщении.

Еще более 5 тысяч человек числятся пропавшими. Ранее телеканал сообщал о 1355 погибших и 4996 пропавших.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коси. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших продолжает расти, пострадали более 84 тысяч человек.
Наводнение в Непале
27 августа, 13:30
Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек
Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенка
 
НепалВ миреНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
13:39Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
13:33Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
13:25Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
13:09ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
12:52Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя
12:41Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
12:39Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
12:25"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
12:16Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
12:12Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
11:58ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
11:54Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
11:47В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
11:32Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
11:09"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
10:57"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:50Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
10:27Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Лента новостейМолния