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Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
Число погибших в результате оползня и наводнения на севере Непала выросло до 1367. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате оползня и наводнения на севере Непала выросло до 1367. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.Еще более 5 тысяч человек числятся пропавшими. Ранее телеканал сообщал о 1355 погибших и 4996 пропавших.Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коси. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших продолжает расти, пострадали более 84 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в НепалеДевять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человекЧудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенка
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непал, в мире, новости, происшествия
Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
Жертвами разрушительного оползня и наводнения в Непале стали 1367 человек