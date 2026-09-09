https://crimea.ria.ru/20260909/pvo-i-perekhvatchiki-sbili-sotni-dronov-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1159210148.html

ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области

ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.09.2026

ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области

Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T13:09

2026-09-09T13:09

2026-09-09T13:09

новости сво

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запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные войска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Всего за прошедший месяц российские подразделения уничтожили несколько сотен вражеских беспилотников различного класса и назначения. Для нейтрализации малоразмерных и низколетящих целей российские военные активно применяют, в том числе, FPV-дроны-перехватчики. Это очень эффективный вид вооружения против беспилотников ВСУ, которые действуют на предельно малых высотах, пояснили в пресс-службе.Подразделения ПВО и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск круглосуточно находятся на боевом дежурстве, надежно прикрывая объекты и рубежей в зоне спецоперации. При этом специалисты ПВО работают в тесной связке с разведывательными подразделениями, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Вражеские дроны уничтожают мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дроновБойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео