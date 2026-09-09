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ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.09.2026
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Всего за прошедший месяц российские подразделения уничтожили несколько сотен вражеских беспилотников различного класса и назначения. Для нейтрализации малоразмерных и низколетящих целей российские военные активно применяют, в том числе, FPV-дроны-перехватчики. Это очень эффективный вид вооружения против беспилотников ВСУ, которые действуют на предельно малых высотах, пояснили в пресс-службе.Подразделения ПВО и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск круглосуточно находятся на боевом дежурстве, надежно прикрывая объекты и рубежей в зоне спецоперации. При этом специалисты ПВО работают в тесной связке с разведывательными подразделениями, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Вражеские дроны уничтожают мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дроновБойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
Сотни украинских БПЛА "Булава" и "Блискавка" уничтожены в Запорожской области за месяц
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков подразделений войсковой ПВО и БПС были своевременно обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты различных типов, в том числе "Булава", "Блискавка", "Дартс", "Вектор", "Домаха" и RAM-2X. Все цели были поражены на подлетах к охраняемым объектам <…>", - говорится в сообщении.
Всего за прошедший месяц российские подразделения уничтожили несколько сотен вражеских беспилотников различного класса и назначения. Для нейтрализации малоразмерных и низколетящих целей российские военные активно применяют, в том числе, FPV-дроны-перехватчики. Это очень эффективный вид вооружения против беспилотников ВСУ, которые действуют на предельно малых высотах, пояснили в пресс-службе.
Подразделения ПВО и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск круглосуточно находятся на боевом дежурстве, надежно прикрывая объекты и рубежей в зоне спецоперации. При этом специалисты ПВО работают в тесной связке с разведывательными подразделениями, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Вражеские дроны уничтожают
мобильные огневые группы.
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