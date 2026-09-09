Рейтинг@Mail.ru
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/pvo-i-perekhvatchiki-sbili-sotni-dronov-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1159210148.html
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.09.2026
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T13:09
2026-09-09T13:09
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159210311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8cec2a39d2d4a55593ff47740b4b0920.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Всего за прошедший месяц российские подразделения уничтожили несколько сотен вражеских беспилотников различного класса и назначения. Для нейтрализации малоразмерных и низколетящих целей российские военные активно применяют, в том числе, FPV-дроны-перехватчики. Это очень эффективный вид вооружения против беспилотников ВСУ, которые действуют на предельно малых высотах, пояснили в пресс-службе.Подразделения ПВО и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск круглосуточно находятся на боевом дежурстве, надежно прикрывая объекты и рубежей в зоне спецоперации. При этом специалисты ПВО работают в тесной связке с разведывательными подразделениями, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Вражеские дроны уничтожают мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дроновБойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159210311_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ea88f25880158d584973818862c6c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео
ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области

Сотни украинских БПЛА "Булава" и "Блискавка" уничтожены в Запорожской области за месяц

13:09 09.09.2026
 
iframe src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-105107159&id=456260175&hash=a4cb14c4f39832b8&hd=3" width="640" height="363" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen>
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Сотни вражеских БПЛА уничтожены расчетами дронов-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем Новороссийских десантников за месяц в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков подразделений войсковой ПВО и БПС были своевременно обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты различных типов, в том числе "Булава", "Блискавка", "Дартс", "Вектор", "Домаха" и RAM-2X. Все цели были поражены на подлетах к охраняемым объектам <…>", - говорится в сообщении.
Всего за прошедший месяц российские подразделения уничтожили несколько сотен вражеских беспилотников различного класса и назначения. Для нейтрализации малоразмерных и низколетящих целей российские военные активно применяют, в том числе, FPV-дроны-перехватчики. Это очень эффективный вид вооружения против беспилотников ВСУ, которые действуют на предельно малых высотах, пояснили в пресс-службе.
Подразделения ПВО и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск круглосуточно находятся на боевом дежурстве, надежно прикрывая объекты и рубежей в зоне спецоперации. При этом специалисты ПВО работают в тесной связке с разведывательными подразделениями, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Вражеские дроны уничтожают мобильные огневые группы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ
Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные войска
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
13:39Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
13:33Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
13:25Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
13:09ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
12:52Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя
12:41Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
12:39Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
12:25"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
12:16Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
12:12Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
11:58ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
11:54Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
11:47В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
11:32Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
11:09"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
10:57"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:50Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
10:27Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Лента новостейМолния