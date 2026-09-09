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"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане - РИА Новости Крым, 09.09.2026
"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
Завербованные сотрудницей украинской военной разведки на сайте знакомств крымчане рассказали, что сами решили передавать ей данные о военных объектах и пусках... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T10:57
2026-09-09T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Завербованные сотрудницей украинской военной разведки на сайте знакомств крымчане рассказали, что сами решили передавать ей данные о военных объектах и пусках баллистики в Крыму. Видео допроса публикует ЦОС ФСБ.В среду стало известно о задержании в Крыму троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, которые передавали сведения об объектах Вооруженных сил России.Один из мужчин признался, что без просьбы стал передавать женщине данные о военных объектах и даже предупреждал о пусках ракет. Он признался, что снимать пуски ракет его никто не заставлял, это была его личная инициатива.Второй подозреваемый в госизмене также по собственному желанию стал отправлять сотруднице ГУР Украины скриншоты карт с военными объектами из приложения, однако после просьбы предоставить какие-либо более точные данные отказал, после чего общение прекратилось.Третий завербованный крымчанин после того, как женщина призналась в том, что является сотрудницей украинской разведки, передавал ей координаты.Ранее сообщалось, что16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации. Юноша по заданию куратора фотографировал объекты на территории города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агентПередавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты КиеваШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, госизмена, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, главное управление разведки украины (гур), видео
"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
Завербованные крымчане сообщали Киеву о пуске ракет и координаты ж/д-станции
10:57 09.09.2026 (обновлено: 11:11 09.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Завербованные сотрудницей украинской военной разведки на сайте знакомств крымчане рассказали, что сами решили передавать ей данные о военных объектах и пусках баллистики в Крыму. Видео допроса публикует ЦОС ФСБ.
В среду стало известно о задержании в Крыму
троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, которые передавали сведения об объектах Вооруженных сил России.
Один из мужчин признался, что без просьбы стал передавать женщине данные о военных объектах и даже предупреждал о пусках ракет. Он признался, что снимать пуски ракет его никто не заставлял, это была его личная инициатива.
"То, что я видел, то, что вылетали баллистические ракеты, я заблаговременно предупреждал, что летит ракета в таком-то направлении", - рассказал один из задержанных.
Второй подозреваемый в госизмене также по собственному желанию стал отправлять сотруднице ГУР Украины скриншоты карт с военными объектами из приложения, однако после просьбы предоставить какие-либо более точные данные отказал, после чего общение прекратилось.
Третий завербованный крымчанин после того, как женщина призналась в том, что является сотрудницей украинской разведки, передавал ей координаты.
"Ее интересовали воинские части, передвижение частей, передвижение техники. Очень активный интерес проявила к станции, которая недалеко от того места, где я жил. Это и ветка общего пользования, и военные поезда там тоже проходят. Фотографий и видео не было, были координаты", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд
за участие в деятельности террористической организации. Юноша по заданию куратора фотографировал объекты на территории города.
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