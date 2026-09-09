https://crimea.ria.ru/20260909/preduprezhdali-o-puskakh-ballistiki-chto-rasskazali-zaverbovannye-gur-krymchane-1159212772.html

"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане

"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане - РИА Новости Крым, 09.09.2026

"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане

Завербованные сотрудницей украинской военной разведки на сайте знакомств крымчане рассказали, что сами решили передавать ей данные о военных объектах и пусках... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T10:57

2026-09-09T10:57

2026-09-09T11:11

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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новости крыма

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Завербованные сотрудницей украинской военной разведки на сайте знакомств крымчане рассказали, что сами решили передавать ей данные о военных объектах и пусках баллистики в Крыму. Видео допроса публикует ЦОС ФСБ.В среду стало известно о задержании в Крыму троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, которые передавали сведения об объектах Вооруженных сил России.Один из мужчин признался, что без просьбы стал передавать женщине данные о военных объектах и даже предупреждал о пусках ракет. Он признался, что снимать пуски ракет его никто не заставлял, это была его личная инициатива.Второй подозреваемый в госизмене также по собственному желанию стал отправлять сотруднице ГУР Украины скриншоты карт с военными объектами из приложения, однако после просьбы предоставить какие-либо более точные данные отказал, после чего общение прекратилось.Третий завербованный крымчанин после того, как женщина призналась в том, что является сотрудницей украинской разведки, передавал ей координаты.Ранее сообщалось, что16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации. Юноша по заданию куратора фотографировал объекты на территории города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агентПередавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты КиеваШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, госизмена, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, главное управление разведки украины (гур), видео