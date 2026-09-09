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Правительство поддержит аграриев из приграничья
Правительство поддержит аграриев из приграничья - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Правительство поддержит аграриев из приграничья
Сельхозпроизводители Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительную господдержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T14:45
2026-09-09T14:45
2026-09-09T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительную господдержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией.Правительство России ранее выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, новости
Правительство поддержит аграриев из приграничья
Сельхозпроизводители из приграничных регионов получат господдержку – Кабмин