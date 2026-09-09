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Правительство поддержит аграриев из приграничья - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Правительство поддержит аграриев из приграничья
Правительство поддержит аграриев из приграничья - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Правительство поддержит аграриев из приграничья
Сельхозпроизводители Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительную господдержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T14:45
2026-09-09T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительную господдержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией.Правительство России ранее выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки
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россия, новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, новости
Правительство поддержит аграриев из приграничья

Сельхозпроизводители из приграничных регионов получат господдержку – Кабмин

14:45 09.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУборка капусты
Уборка капусты - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительную господдержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
По поручению президента правительство направит дополнительные средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах, что позволит им компенсировать часть затрат от понесенного ущерба, завершить сбор урожая, ну и приступить к севу озимых", – сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией.
"Правительство и дальше будет содействовать аграриям, которые многое делают для реализации задач, поставленных главой государства", – подчеркнул глава российского правительства.
Правительство России ранее выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.
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РоссияНовые регионы РоссииПравительство РоссииМихаил МишустинНовости
 
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