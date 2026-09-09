https://crimea.ria.ru/20260909/pravitelstvo-podderzhit-agrariev-iz-prigranichya-1159226548.html

Правительство поддержит аграриев из приграничья

Правительство поддержит аграриев из приграничья - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Правительство поддержит аграриев из приграничья

Сельхозпроизводители Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительную господдержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T14:45

2026-09-09T14:45

2026-09-09T14:45

россия

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михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Белгородской, Брянской и Курской областей получат дополнительную господдержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией.Правительство России ранее выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, новости