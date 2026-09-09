Рейтинг@Mail.ru
Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/pomogal-gotovit-ubiystvo-krymchaninu-dali-21-god-strogacha-za-gosizmenu-1159227737.html
Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену
Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену
27-летний житель Советского района помогал готовить убийство должностного лица и за это отправится в колонию на 21 год. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T16:02
2026-09-09T16:02
госизмена
новости крыма
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159227472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d84f75976c7c380d07496e0018265367.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 27-летний житель Советского района помогал готовить убийство должностного лица и за это отправится в колонию на 21 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, летом 2022 года фигурант установил контакт с представителем службы безопасности Украины и по заданию куратора принял участие в подготовке убийства одного из высокопоставленных должностных лиц.Суд приговорил виновного к окончательному наказанию в виде 21 года исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.Отмечается, что ранее мужчина был осужден по статьям о пособничестве в приготовлении к убийству, незаконном приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, и приговорен к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в 350 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчанеВ госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен терактДелали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159227472_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6d1acc6175ecd683e401cc92087f4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госизмена, новости крыма, крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым
Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену

Прокуратура: житель Советского района Крыма на 21 год отправится в колонию за госизмену

16:02 09.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 27-летний житель Советского района помогал готовить убийство должностного лица и за это отправится в колонию на 21 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, летом 2022 года фигурант установил контакт с представителем службы безопасности Украины и по заданию куратора принял участие в подготовке убийства одного из высокопоставленных должностных лиц.
"Подсудимый должен был передать исполнителю денежные средства, оружие и боеприпасы к нему, а также взрывные устройства, однако исполнить отведенную ему роль не смог, поскольку был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – сказано в сообщении.
Суд приговорил виновного к окончательному наказанию в виде 21 года исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.
Отмечается, что ранее мужчина был осужден по статьям о пособничестве в приготовлении к убийству, незаконном приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, и приговорен к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в 350 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт
Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
 
ГосизменаНовости КрымаКрымУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект
17:10Россия и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
16:57Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк
16:47На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14
16:36Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ
16:22В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса
16:07Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске
16:02Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену
15:56Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама
15:42США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков
15:33Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
15:21Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии
15:10Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек
14:54Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны
14:45Правительство поддержит аграриев из приграничья
14:33В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие
14:24Вучич распустил парламент Сербии
14:14В ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников
14:04У Крымского моста начала расти очередь
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния