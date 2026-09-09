https://crimea.ria.ru/20260909/pomogal-gotovit-ubiystvo-krymchaninu-dali-21-god-strogacha-za-gosizmenu-1159227737.html

Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену

Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену

27-летний житель Советского района помогал готовить убийство должностного лица и за это отправится в колонию на 21 год. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T16:02

2026-09-09T16:02

2026-09-09T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 27-летний житель Советского района помогал готовить убийство должностного лица и за это отправится в колонию на 21 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, летом 2022 года фигурант установил контакт с представителем службы безопасности Украины и по заданию куратора принял участие в подготовке убийства одного из высокопоставленных должностных лиц.Суд приговорил виновного к окончательному наказанию в виде 21 года исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.Отмечается, что ранее мужчина был осужден по статьям о пособничестве в приготовлении к убийству, незаконном приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, и приговорен к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в 350 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчанеВ госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен терактДелали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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