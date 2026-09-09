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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Погода в Крыму в среду
Во среду в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T00:01
2026-09-09T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Во среду в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +12 до +16 ночью, а днем поднимутся до +23...+26 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, севастополь, симферополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Во среду в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ночи будут прохладными +8…13, на побережье до +18; в дневные часы воздух постепенно прогреется до +24…28, в горах до +17…22. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +25...+27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +12 до +16 ночью, а днем поднимутся до +23...+26 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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