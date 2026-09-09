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Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Погода в Крыму в среду

Во среду в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T00:01

2026-09-09T00:01

2026-09-09T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

севастополь

симферополь

ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Во среду в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +12 до +16 ночью, а днем поднимутся до +23...+26 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

симферополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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