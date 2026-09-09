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Паралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Паралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
Паралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Паралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
Севастопольский пловец Андрей Граничка стал чемпионом Европы по плаванию среди паралимпийцев, взяв золото на дистанции 200 метров. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T21:44
2026-09-09T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский пловец Андрей Граничка стал чемпионом Европы по плаванию среди паралимпийцев, взяв золото на дистанции 200 метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сейчас в Турции проходит главный старт континентального сезона, в котором за 150 комплектов медалей соревнуются 400 паралимпийцев из 38 стран, в том числе и российская команда из 65 спортсменов, которая выступает здесь с национальным флагом, гимном и с российской символикой, подчеркнул Развожаев.Впереди у спортсмена еще два соревновательных дня и две дисциплины, добавил глава города, пожелав севастопольскому спортсмену новых побед."Андрей, мы болеем за тебя! Отдельная благодарность тренерам Ирине и Евгению Мащенко и всей команде Центра "Инваспорт". Вы растите настоящих чемпионов", – подытожил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнираБойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мираРоссийские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, спорт
Паралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию

Пловец из Севастополя Андрей Граничка стал чемпионом Европы среди паралимпийцев

21:44 09.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСАндрей Граничка
Андрей Граничка
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский пловец Андрей Граничка стал чемпионом Европы по плаванию среди паралимпийцев, взяв золото на дистанции 200 метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сейчас в Турции проходит главный старт континентального сезона, в котором за 150 комплектов медалей соревнуются 400 паралимпийцев из 38 стран, в том числе и российская команда из 65 спортсменов, которая выступает здесь с национальным флагом, гимном и с российской символикой, подчеркнул Развожаев.
"Наш земляк Андрей Граничка завоевал первую золотую медаль чемпионата Европы по плаванию среди паралимпийцев. Золото на дистанции 200 метров комплексное плавание в классе SM6", – написал губернатор в мессенджере МАКС.
Впереди у спортсмена еще два соревновательных дня и две дисциплины, добавил глава города, пожелав севастопольскому спортсмену новых побед.
"Андрей, мы болеем за тебя! Отдельная благодарность тренерам Ирине и Евгению Мащенко и всей команде Центра "Инваспорт". Вы растите настоящих чемпионов", – подытожил губернатор.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевСпорт
 
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