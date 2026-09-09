https://crimea.ria.ru/20260909/pamyati-voinov-krymskoy-voyny--fakty-ob-oborone-sevastopolya-1159203053.html

Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя

Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя

9 сентября – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов. В ходе этого конфликта российская армия потеряла более 450 тысяч человек – в боях, а... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T12:52

2026-09-09T12:52

2026-09-09T13:28

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крымская война

история

память

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 9 сентября – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов. В ходе этого конфликта российская армия потеряла более 450 тысяч человек – в боях, а также умершими от ран и болезней. Каждый из погибших внес вклад в героическую историю города.Героическая 349-дневная оборона Севастополя завершилась ровно 171 год назад – 28 августа по старому или 9 сентября по новому стилю.Ежегодно в этот день в знак траура приспускают государственный флаг Республики Крым, а у древка крепят траурную ленту. Дата отмечается с 1996 года, когда вышло соответствующее постановление Верховного совета Крыма.Главные факты к памятной дате – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию ТотлебенаПанораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 годНесломленный дух: как обороняли Севастополь в годы Крымской войны

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2026

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крымская война, история, память, россия, инфографика