https://crimea.ria.ru/20260909/ozernoe-v-kharkovskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1159217949.html

Озерное в Харьковской области перешло под контроль России

Озерное в Харьковской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Озерное в Харьковской области перешло под контроль России

Вооруженные Силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T11:54

2026-09-09T11:54

2026-09-09T11:54

новости сво

министерство обороны рф

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "север"