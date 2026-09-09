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Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
Озерное в Харьковской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
Вооруженные Силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T11:54
2026-09-09T11:54
2026-09-09T11:54
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "север"
Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
Армия России освободила Озерное в Харьковской области