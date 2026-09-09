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Озерное в Харьковской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
Озерное в Харьковской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
Вооруженные Силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T11:54
2026-09-09T11:54
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "север"
Озерное в Харьковской области перешло под контроль России

Армия России освободила Озерное в Харьковской области

11:54 09.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение в зоне СВО
Подразделение в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Озерное в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.
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Новости СВОМинистерство обороны РФХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииГруппировка войск "Север"
 
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