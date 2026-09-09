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"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине - РИА Новости Крым, 09.09.2026
"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
На Украине процветает черная трансплантология, киевский режим использует украинское население в качестве бесправного биоматериала. Такое заявление сделала... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T12:25
2026-09-09T12:25
2026-09-09T12:25
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мария захарова
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всу (вооруженные силы украины)
трансплантология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. На Украине процветает черная трансплантология, киевский режим использует украинское население в качестве бесправного биоматериала. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выездного брифинга в Сыктывкаре.По словам дипломата, истребление собственного населения на Банковой цинично оправдывают борьбой за так называемые европейские ценности. Захарова также напомнила, что в 85 лет назад уничтожение славянского населения тоже оправдывалось фашистским режимом борьбой за европейские ценности.Принудительная мобилизация на Украине, которую в народе называют "могилизацией", уже находится в фазе конвульсий. Киевский режим использует методы прямого физического насилия, подчеркнула дипломат."Зеленский создал в своей собственной стране мясорубку. А ведь именно этой стране клялся в любви", - резюмировала дипломат.Ранее политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров также высказал мнение, что по меньшей мере первая волна украинских детей, одурманенных нацистами у власти, рискует попасть в мясорубку боевых действий в зоне СВО безвозвратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отцаВенгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – МадьярПутин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации
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украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), трансплантология
"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
На Украине процветает черная трансплантология – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. На Украине процветает черная трансплантология, киевский режим использует украинское население в качестве бесправного биоматериала. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выездного брифинга в Сыктывкаре.
"Ради выполнения планов принудительной мобилизации на Украине в интересах западных кругов карательные структуры киевского режима перешли к методам вплоть до прямого физического уничтожения собственного населения, которое давно воспринимается ими в качестве бесправного биоматериала <…> Они ведь буквально используют тех, кого загнали в мобилизацию, на детали, на запчасти. Черная трансплантология там процветает", - сказала Захарова.
По словам дипломата, истребление собственного населения на Банковой цинично оправдывают борьбой за так называемые европейские ценности. Захарова также напомнила, что в 85 лет назад уничтожение славянского населения тоже оправдывалось фашистским режимом борьбой за европейские ценности.
"Не устану повторять: то, что творит Зеленский, киевский режим, а за ним их западные кураторы — это геноцид населения Украины", - добавила она.
Принудительная мобилизация на Украине, которую в народе называют "могилизацией", уже находится в фазе конвульсий. Киевский режим использует методы прямого физического насилия, подчеркнула дипломат.
"Зеленский создал в своей собственной стране мясорубку. А ведь именно этой стране клялся в любви", - резюмировала дипломат.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что мобилизация женщин на Украине
очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров также высказал мнение
, что по меньшей мере первая волна украинских детей, одурманенных нацистами у власти, рискует попасть в мясорубку боевых действий в зоне СВО безвозвратно.
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