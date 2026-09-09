Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/novosti-svo-kiev-teryaet-soldat-tysyachami-1159220751.html
Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1395 боевиков, шесть минометов и орудий полевой артиллерии, 97 единиц военной автомобильной техники и семь... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T12:39
2026-09-09T12:39
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1395 боевиков, шесть минометов и орудий полевой артиллерии, 97 единиц военной автомобильной техники и семь бронемашин. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и бьют врага внутри "котла" в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 205 боевиков, 22 автомобиля и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 200 украинских неонацистов, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 210 солдат, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей и гаубицу Д-30.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, разбили свыше 425 военных ВСУ, две боевые бронированные машины "Казак", 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 315 человек, два бронетранспортера и 10 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских боевиков, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.Также российские военные поразили цеха сборки беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, крылатую ракету большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотников самолетного типа. Флот в северо-западной части Черного моря уничтожил шесть вражеских безэкипажных катеров.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 231 289 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 866 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 406 орудий полевой артиллерии и минометов, 71 437 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Озерное в Харьковской области перешло под контроль России"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по КиевуУдары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами

Новости СВО – Киев за сутки боев в зоне спецоперации потерял еще 1395 боевиков

12:39 09.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1395 боевиков, шесть минометов и орудий полевой артиллерии, 97 единиц военной автомобильной техники и семь бронемашин. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.
Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и бьют врага внутри "котла" в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 205 боевиков, 22 автомобиля и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 200 украинских неонацистов, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Южной" группы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 210 солдат, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей и гаубицу Д-30.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, разбили свыше 425 военных ВСУ, две боевые бронированные машины "Казак", 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 315 человек, два бронетранспортера и 10 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских боевиков, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.
Также российские военные поразили цеха сборки беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, крылатую ракету большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотников самолетного типа. Флот в северо-западной части Черного моря уничтожил шесть вражеских безэкипажных катеров.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 231 289 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 866 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 406 орудий полевой артиллерии и минометов, 71 437 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады
 
Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
13:39Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
13:33Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
13:25Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
13:09ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
12:52Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя
12:41Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
12:39Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
12:25"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
12:16Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
12:12Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
11:58ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
11:54Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
11:47В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
11:32Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
11:09"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
10:57"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:50Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
10:27Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Лента новостейМолния