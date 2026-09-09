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Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами

Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами

ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1395 боевиков, шесть минометов и орудий полевой артиллерии, 97 единиц военной автомобильной техники и семь... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T12:39

2026-09-09T12:39

2026-09-09T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1395 боевиков, шесть минометов и орудий полевой артиллерии, 97 единиц военной автомобильной техники и семь бронемашин. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и бьют врага внутри "котла" в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 205 боевиков, 22 автомобиля и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 200 украинских неонацистов, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 210 солдат, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей и гаубицу Д-30.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, разбили свыше 425 военных ВСУ, две боевые бронированные машины "Казак", 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 315 человек, два бронетранспортера и 10 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских боевиков, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.Также российские военные поразили цеха сборки беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, крылатую ракету большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотников самолетного типа. Флот в северо-западной части Черного моря уничтожил шесть вражеских безэкипажных катеров.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 231 289 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 866 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 406 орудий полевой артиллерии и минометов, 71 437 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Озерное в Харьковской области перешло под контроль России"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по КиевуУдары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и склады

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу