https://crimea.ria.ru/20260909/novosti-novorossiyska-sostoyanie-odnogo-iz-28-ranennykh-posle-ataki-vsu-tyazheloe-1159211456.html

Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое

Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое

Состояние одного из 28 пострадавших в ходе атаки на Новороссийск тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T10:27

2026-09-09T10:27

2026-09-09T10:27

новороссийск

краснодарский край

новости

происшествия

атаки всу

минздрав рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Состояние одного из 28 пострадавших в ходе атаки на Новороссийск тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что четыре человека погибли, в том числе один ребенок, в результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск. В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260909/massirovannaya-ataka-vsu-na-novorossiysk-chetyre-cheloveka-pogibli-i-29-raneny-1159207541.html

новороссийск

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу, минздрав рф