Рейтинг@Mail.ru
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/novosti-novorossiyska-sostoyanie-odnogo-iz-28-ranennykh-posle-ataki-vsu-tyazheloe-1159211456.html
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Состояние одного из 28 пострадавших в ходе атаки на Новороссийск тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T10:27
2026-09-09T10:27
новороссийск
краснодарский край
новости
происшествия
атаки всу
минздрав рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431575_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b14c52b6cd7faaaf105a10471be0b9c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Состояние одного из 28 пострадавших в ходе атаки на Новороссийск тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что четыре человека погибли, в том числе один ребенок, в результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск. В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260909/massirovannaya-ataka-vsu-na-novorossiysk-chetyre-cheloveka-pogibli-i-29-raneny-1159207541.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431575_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_59b92ce5f4804cd69ed93e89d3f767ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу, минздрав рф
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое

Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое

10:27 09.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Состояние одного из 28 пострадавших в ходе атаки на Новороссийск тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.
"Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что четыре человека погибли, в том числе один ребенок, в результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск. В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
08:49
Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовороссийскКраснодарский крайНовостиПроисшествияАтаки ВСУМинздрав РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
13:39Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
13:33Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
13:25Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
13:09ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
12:52Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя
12:41Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
12:39Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
12:25"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
12:16Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
12:12Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
11:58ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
11:54Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
11:47В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
11:32Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
11:09"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
10:57"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:50Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
10:27Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Лента новостейМолния