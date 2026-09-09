https://crimea.ria.ru/20260909/novosti-novorossiyska-sostoyanie-odnogo-iz-28-ranennykh-posle-ataki-vsu-tyazheloe-1159211456.html
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Состояние одного из 28 пострадавших в ходе атаки на Новороссийск тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T10:27
2026-09-09T10:27
2026-09-09T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Состояние одного из 28 пострадавших в ходе атаки на Новороссийск тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что четыре человека погибли, в том числе один ребенок, в результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск. В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу, минздрав рф
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое