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Новости Новороссийска: около 500 квартир и 69 домов пострадали из-за атаки ВСУ

Новости Новороссийска: около 500 квартир и 69 домов пострадали из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Новости Новороссийска: около 500 квартир и 69 домов пострадали из-за атаки ВСУ

Около 500 квартир и 69 частных домов пострадали при массированной атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск. Наиболее серьезные разрушения в шести домовладениях – РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T20:50

2026-09-09T20:50

2026-09-09T20:50

новороссийск

андрей кравченко

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Около 500 квартир и 69 частных домов пострадали при массированной атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск. Наиболее серьезные разрушения в шести домовладениях – они разрушены до основания. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко по итогам заседания оперативного штаба.По словам Кравченко, на заседании оперативного штаба он заслушал доклады глав всех внутригородских районов о том, как ведется работа по ликвидации последствий атаки ВСУ на Новороссийск.По его словам, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района: они повреждены практически до основания. "Семьям, лишившимся крыши над головой, однозначно окажем помощь с расселением", – пообещал глава города.В большинстве многоквартирных домов, пострадавших от ударов, повреждено остекление и общедомовое имущество, и сегодня главная задача, которая стоит перед муниципалитетами и коммунальщиками – закрыть поврежденные оконные проемы, чтобы защитить помещения от возможных осадков, добавил губернатор."В течение дня рабочие группы районных администраций провели поквартирные обходы для фиксации повреждений. Рассматриваем все возможные варианты для скорейшего восстановления повреждений. Поставил задачу проработать с УК возможность проведения ремонтных работ за их счет", – уточнил Кравченко.Он отметил, что с утра среды коммунальные бригады и управляющие компании расчистили придомовые территории от осколков, обломков бетона и кирпича.Там, где требовалось больше сил, привлекали волонтеров, а для разбора завалов на разрушенных домах будут задействованы спасательные отряды, уточнил Кравченко.На территориях социальных объектов, получивших повреждения, уборка также завершается.Он добавил, что работа оперштаба продолжается, каждый новый выявленный факт повреждений фиксируется, и все заявки обрабатываются в приоритетном порядке. "Ситуацию держу на личном контроле", – подчеркнул глава города.В Новороссийске в ночь на среду, 9 сентября, объявляли беспилотную и ракетную опасность. Изначально Андрей Кравченко сообщал о попадании обломков вражеских дронов по территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. А позже объявили траур по погибшим.Также в этот день глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция. Позже стало известно, что в микрорайоне Геленджика после атаки введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном мореЛесные пожары бушуют в НовороссийскеВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект

новороссийск

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новороссийск, андрей кравченко, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу