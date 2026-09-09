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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды
В ночь на среду в Крыму действовала угроза беспилотной атаки ВСУ, в Севастополе до утра звучали сирены воздушной опасности, Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T08:49
2026-09-09T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Крыму действовала угроза беспилотной атаки ВСУ, в Севастополе до утра звучали сирены воздушной опасности, Крымский мост работал в штатном режиме.Беспилотная опасность на территории республики была объявлена в 23:03. На юго-западе и севере Крыма работали системы противовоздушной обороны, сообщали в Главном управлении МЧС России по РК. Угроза атаки беспилотников была снята в 7:32Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру среды очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, сообщил канал оперативной информации об обстановке на объекте.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды

Новости Крыма и Севастополя – главное к утру 9 сентября

08:49 09.09.2026
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в Форосе
Церковь Воскресения Христова в Форосе - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Крыму действовала угроза беспилотной атаки ВСУ, в Севастополе до утра звучали сирены воздушной опасности, Крымский мост работал в штатном режиме.
Беспилотная опасность на территории республики была объявлена в 23:03. На юго-западе и севере Крыма работали системы противовоздушной обороны, сообщали в Главном управлении МЧС России по РК. Угроза атаки беспилотников была снята в 7:32
В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали более пяти часов. Военные отразили массированную атаку ВУ. Было сбито больше семи дронов. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о повреждениях жилых домов в Гагаринском и Балаклавском районах, пожарах в лесу в Ласпи. Пострадавших нет.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру среды очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, сообщил канал оперативной информации об обстановке на объекте.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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