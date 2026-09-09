https://crimea.ria.ru/20260909/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-k-utru-sredy-1159207400.html
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды
В ночь на среду в Крыму действовала угроза беспилотной атаки ВСУ, в Севастополе до утра звучали сирены воздушной опасности, Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T08:49
2026-09-09T08:49
2026-09-09T08:49
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости крыма
новости севастополя
крымский мост
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150510335_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_325b3d87eac833354e023cac6d926df2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Крыму действовала угроза беспилотной атаки ВСУ, в Севастополе до утра звучали сирены воздушной опасности, Крымский мост работал в штатном режиме.Беспилотная опасность на территории республики была объявлена в 23:03. На юго-западе и севере Крыма работали системы противовоздушной обороны, сообщали в Главном управлении МЧС России по РК. Угроза атаки беспилотников была снята в 7:32Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру среды очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, сообщил канал оперативной информации об обстановке на объекте.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150510335_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_96ac4fddcc5d2ae1db19e0105f5f827b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, новости севастополя, крымский мост, гу мчс рф по республике крым
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды
Новости Крыма и Севастополя – главное к утру 9 сентября