https://crimea.ria.ru/20260909/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-k-utru-sredy-1159207400.html

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру среды

В ночь на среду в Крыму действовала угроза беспилотной атаки ВСУ, в Севастополе до утра звучали сирены воздушной опасности, Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T08:49

2026-09-09T08:49

2026-09-09T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Крыму действовала угроза беспилотной атаки ВСУ, в Севастополе до утра звучали сирены воздушной опасности, Крымский мост работал в штатном режиме.Беспилотная опасность на территории республики была объявлена в 23:03. На юго-западе и севере Крыма работали системы противовоздушной обороны, сообщали в Главном управлении МЧС России по РК. Угроза атаки беспилотников была снята в 7:32Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру среды очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, сообщил канал оперативной информации об обстановке на объекте.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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