Рейтинг@Mail.ru
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/neschastnyy-sluchay-v-sevastopole-pri-stroitelstve-doma-pogib-chelovek-1159228366.html
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек
В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T15:10
2026-09-09T15:53
севастополь
новости севастополя
происшествия
мчс севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159228251_0:0:1296:730_1920x0_80_0_0_14a2c8bf657c68ea7e01b0f98c1a41c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Как установили подразделения МЧС России, прибыв на место, произошло обрушение ветхой хозпостройки площадью 4 квадратных метра на территории частного домовладения.Трагедия произошла в одном из дворов по улице Кооперативная в Нахимовском районе, уточнили в пресс-службе ведомства.Прокуратура Нахимовского района города Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели человека. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура района, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рабочий погиб на стройке в Феодосии – начальник участка получил срокНа стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочийВ Алуште на пляже рабочий умер от удара током – виновный пойдет под суд
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159228251_55:0:1207:864_1920x0_80_0_0_d8508c60121248d2ef08cce7ee010deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, происшествия, мчс севастополя
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек

В Севастополе при обрушении в частном доме один человек погиб и один пострадал

15:10 09.09.2026 (обновлено: 15:53 09.09.2026)
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе при обрушении в частном доме погиб человек
В Севастополе при обрушении в частном доме погиб человек
© МЧС Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Несчастный случай произошел при строительстве в частном доме в Севастополе. К сожалению, погиб мужчина. Еще одного мужчину извлекли из-под завала, с переломом голени он госпитализирован", – говорится в сообщении.

Как установили подразделения МЧС России, прибыв на место, произошло обрушение ветхой хозпостройки площадью 4 квадратных метра на территории частного домовладения.
Трагедия произошла в одном из дворов по улице Кооперативная в Нахимовском районе, уточнили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Нахимовского района города Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели человека. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура района, проинформировали в надзорном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рабочий погиб на стройке в Феодосии – начальник участка получил срок
На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий
В Алуште на пляже рабочий умер от удара током – виновный пойдет под суд
 
СевастопольНовости СевастополяПроисшествияМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект
17:10Россия и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
16:57Утечка хлора и эвакуация: на Кубани опровергли новый фейк
16:47На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14
16:36Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ
16:22В Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнеса
16:07Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в Новороссийске
16:02Помогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену
15:56Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама
15:42США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков
15:33Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
15:21Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии
15:10Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек
14:54Суд в России заочно арестовал Буданова* за запрещенные методы ведения войны
14:45Правительство поддержит аграриев из приграничья
14:33В Большой Ялте громко - власти просят сохранять спокойствие
14:24Вучич распустил парламент Сербии
14:14В ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников
14:04У Крымского моста начала расти очередь
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния