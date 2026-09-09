https://crimea.ria.ru/20260909/neschastnyy-sluchay-v-sevastopole-pri-stroitelstve-doma-pogib-chelovek-1159228366.html

Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек

Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек

В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T15:10

2026-09-09T15:10

2026-09-09T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Как установили подразделения МЧС России, прибыв на место, произошло обрушение ветхой хозпостройки площадью 4 квадратных метра на территории частного домовладения.Трагедия произошла в одном из дворов по улице Кооперативная в Нахимовском районе, уточнили в пресс-службе ведомства.Прокуратура Нахимовского района города Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели человека. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура района, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рабочий погиб на стройке в Феодосии – начальник участка получил срокНа стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочийВ Алуште на пляже рабочий умер от удара током – виновный пойдет под суд

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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