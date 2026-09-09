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Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек
В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T15:10
2026-09-09T15:10
2026-09-09T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Как установили подразделения МЧС России, прибыв на место, произошло обрушение ветхой хозпостройки площадью 4 квадратных метра на территории частного домовладения.Трагедия произошла в одном из дворов по улице Кооперативная в Нахимовском районе, уточнили в пресс-службе ведомства.Прокуратура Нахимовского района города Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели человека. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура района, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рабочий погиб на стройке в Феодосии – начальник участка получил срокНа стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочийВ Алуште на пляже рабочий умер от удара током – виновный пойдет под суд
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севастополь, новости севастополя, происшествия, мчс севастополя
Несчастный случай в Севастополе: при строительстве дома погиб человек
В Севастополе при обрушении в частном доме один человек погиб и один пострадал
15:10 09.09.2026 (обновлено: 15:53 09.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе при строительстве в частном доме один мужчина погиб и еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"Несчастный случай произошел при строительстве в частном доме в Севастополе. К сожалению, погиб мужчина. Еще одного мужчину извлекли из-под завала, с переломом голени он госпитализирован", – говорится в сообщении.
Как установили подразделения МЧС России, прибыв на место, произошло обрушение ветхой хозпостройки площадью 4 квадратных метра на территории частного домовладения.
Трагедия произошла в одном из дворов по улице Кооперативная в Нахимовском районе, уточнили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Нахимовского района города Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели человека. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура района, проинформировали в надзорном ведомстве.
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